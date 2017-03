Edukologijos universiteto Senato pirmininkas nemato pagrindo stabdyti jungimosi su VDU

Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Senatas pirmadienį numato svarstyti jungtinės su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU) aukštosios mokyklos statutą, reorganizacijos planus ir sąlygas.

Senato pirmininkas Audronius Vilkas sako, kad premjero sudarytoje darbo grupėje vykstantis svarstymas, kaip optimizuoti valstybinių aukštųjų mokyklų tinklą, nėra pagrindas stabdyti jau kurį laiką vykstančią LEU ir VDU integraciją.

„Sustoti proceso viduryje jo nebaigus mes dabar pagrindo nematome. Pagrindas, kaip sakiau, gali atsirasti, jeigu šitam mūsų projektui būtų nepritarta“, – BNS prieš LEU Senato posėdį pirmadienį sakė A.Vilkas.

Taip pat pirmadienį Švietimo ir mokslo ministerijoje renkasi darbo grupė, kuri svarstys suinteresuotų institucijų pasiūlymus dėl aukštųjų mokyklų tinklo. Pagal juos, mažieji universitetai siekia išlikti savarankiški, o didieji siūlosi juos prisijungti. Konkrečiai LEU siūlosi integruoti ne VDU, bet ir Vilniaus universitetas (VU). A.Vilkas sako, kad jei būtų nuspręsti, kad LEU turi jungtis prie VU, universitetas paklustų. Visgi pagal pirmadienį LEU Senato svarstomą scenarijų pedagogus turėtų rengti akademijos statusu prie VDU prisijungęs LEU. A.Vilkas pažymi, kad tokiam planui turėjo praėjusios Vyriausybės vadovų pritarimą.

„Kada buvo išrinktas naujas Seimas, mes toliau integracinę veiklą tęsėme (...). Šitas mūsų procesas prasidėjo jau prieš gerus 1,5 metų, mes nuosekliai tą darome, vyksta integraciniai procesai ir per programas, ir per mokslą. Jau yra mūsų pasirašyta sutartis, akademinės bendruomenės yra pritarusios, Senatai ir Tarybos, ir toliau mes dokumentus rengiame, mes juo pateiksime ir tada jau procesai nuo mūsų nepriklausys – priklausys nuo to, kaip Seimas ir Vyriausybė pritars ar nepritars. Mes iš savo pusės parengsime siūlymą, savo matymą, kaip mes įsivaizduojame jungtį“, – sakė A.Vilkas.

Švietimo ir mokslo ministerija iš suinteresuotų institucijų yra gavusi daugiau kaip keturias dešimtis pasiūlymų dėl aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo.

Pirmadienį jų svarstyti į pirmąjį posėdį renkasi premjero Sauliaus Skvernelio potvarkiu sudaryta darbo grupė, kuriai vadovaus švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, joje dirbs viceministras Giedrius Viliūnas, Studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas, pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, premjero patarėja Unė Kaunaitė, bendrovės „Lietuvos energija“ vadovas Dalius Misiūnas, bendrovės „Visionary Analytics“ direktorė Agnė Paliokaitė, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro laikinasis vadovas Ramojus Reimeris, Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas ir kiti.

„Tai yra pirmas posėdis, mes turime susitarti, kaip dirbsime, kokiais metodais, kokį rezultatą ir kokia forma pateiktime, visi turi susipažinti su visa esama situacija, su visais siūlymais“, – BNS penktadienį sakė švietimo ir mokslo ministrė.

Sausį premjeras S.Skvernelis, su švietimo ir mokslo ministre J.Petrauskiene pristatęs planuojamą aukštojo mokslo tinklo pertvarką, sakė, kad Lietuvoje galėtų likti iki penkių universitetų, nors pabrėžė, kad tai nėra galutinis skaičius.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 14 valstybinių universitetų bei kelios dešimtys kolegijų.