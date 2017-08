Iš 833 per bendrąjį priėmimą pasiūlytų programų mokiniai pakviesti į mažiau nei 700, taip pat informavo asociacija.

Ketvirtadienį prasideda papildomas priėmimas į profesines mokyklas. Jame gali dalyvauti tik asmenys, neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių.

Šiame etape stojantieji galės pateikti iki 3 pageidavimų, kurių eiliškumas nėra svarbus. Kiekvienas stojančiojo pageidavimas bus įvertintas ir stojančiajam pranešta, ar jis atitinka numatytus programos reikalavimus, o rugsėjo 7-10 dienomis stojantysis turės pasirinkti vieną programą, kurioje nori mokytis. Rugsėjo 12–15 dienomis profesinio mokymo įstaigose bus pasirašomos sutartys su priimtaisiais.

Šiemet pirmą kartą priėmimas į profesines mokyklas rengiamas per LAMA BPO, tikimasi, kad dėl priėmimas vyksta skaidriau.

Bendrajame priėmime dalyvauja daugiau kaip 70 profesinio mokymo įstaigų.

Pernai į profesines mokyklas iš viso priimta 23,7 tūkst. mokinių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.