Antrasis etapas: liko 2,4 tūkst. nemokamų vietų

Penktadienį prasideda antrasis pagrindinio priėmimo etapas, kurio metu LAMA BPO informacinėje sistemoje stojantieji galės atnaujinti savo prašymą keisdami nurodytų pageidavimų eiliškumą, tačiau negalės įtraukti naujų pageidavimų ar keisti finansavimo pobūdžio.

Antrajame etape stojantieji gali pretenduoti į valstybės finansuojamą arba į valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija. Jeigu pirmojo etapo metu sudarė valstybės nefinansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla (ir negavo studijų stipendijos). Taip pat stojantieji gali pretenduoti į valstybės finansuojamą arba į valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija, jeigu negavo jokio kvietimo arba tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, jeigu pirmajame etape su aukštąja mokykla sudarė studijų sutartį dėl valstybės finansuojamos vietos ar valstybės nefinansuojamos vietos su studijų stipendija.

Ketvirtadienį universitetai ir kolegijos baigė pasirašyti sutartis su būsimais pirmakursiais, pakviestais studijuoti per bendrojo priėmimo pirmąjį etapą. Šiame etape studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose pakviesta per 22 tūkst. studentų, iš jų valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose – per 14 tūkstančių.

Šiais metais bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas sistemoje įsiregistravo 32 tūkst. 846 asmenys (pernai – 33 tūkst. 598), iš jų prašymus ir brandos atestatų duomenis pateikė 28 tūkst. 68 asmenys. Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus, taip pat švietimo ir mokslo ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 25 tūkst. 322 asmenys (pernai – 27 tūkst. 757), iš jų 15 tūkst. 169 – šių metų abiturientai.