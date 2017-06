Abiturientai užplūdo NEC: po egzamino pasipylė skundai ir dejonės

Savo ruožtu NEC atstovai pripažino jau sulaukę ne vieno moksleivio laiško, tačiau neigia, kad užduotys buvo sudėtingos ir aiškina, kad jokių esminių pokyčių vertinimo procese nenumatyta.

Visas šių metų informacinių technologijų brandos egzamino užduotis galima pamatyti čia.

Pasipiktino užduotimis

„Esu vienas iš daugelio abiturientų, kuris yra pasipiktinęs dėl valstybinio informacinių technologijų brandos egzamino. Mano ir kitų abiturientų nuomone, šio egzamino programavimo praktinės užduotys buvo per sunkios. Jos gali būti prilyginamos netgi olimpiados lygio užduotims“, – laiške DELFI rašė vienas dvyliktokas.

Vaikino žodžius patvirtina ir sambrūzdis socialiniuose tinkluose – čia plinta net laiškų kopijos, kurias prašoma persiųsti NEC.

„Daug abiturientų vienijasi dėl nesąžiningo egzaminavimo šiais metais“, – patvirtina abiturientas Eligijus.

Jis taip pat pripažino išsiuntęs laišką NEC, kuriuo pasidalijo ir su DELFI.

Pastebi skirtingą užduočių lygį

„Kaip ir skaičiau viename abituriento laiške, (jis taip pat pasipiktinęs šių metų egzaminu, visiškai sutinku su jo nuomone) užduotys atitinka olimpiados lygį. Bet labiausiai aš pasipiktinęs, kad Jūs, kaip sakant, „praleidote“ praėjusių metų abiturientus IT egzamine, nes tai aiškiai parodo išlaikiusių egzaminą šimtu procentu skaičius“, – laiške rašo dvyliktokas.

DELFI primena, kad 2016 m. šį egzaminą išlaikė 93,21 proc. kandidatų (2015 m. – 94,01 proc.). 100 balų įvertinimą gavo 10,92 proc. kandidatų (2015 m. – 8,73 proc.). Informacinių technologijų valstybiniame 2016 m. brandos egzamine buvo didžiausias procentas kandidatų, kurie gavo 100 balų įvertinimą.

„Paimkite ir palyginkite šių metų egzamino programavimo užduočių dalį ir praėjusių metų, išspręskite abiejų metų užduotis. Pamatysite, kad ne tik laiko mažiau sugaišta bus, bet ir atrodys, kad 2016-ųjų užduotis galėtų išspręsti net ir turėjęs metinį pažymį, sakykim, penkis, o 2017-ųjų per pusantros valandos sunkai išspręstų net turintis aštuonis ar devynis“, – tikino Eligijus.

Daugiausiai klausimų sukėlusi informacinių technologijų egzamino užduotis © NEC nuotr.

Daugiausiai klausimų sukėlusi informacinių technologijų egzamino užduotis © NEC nuotr.





Jaučiasi nesąžiningai egzaminuotas

Abiturientas dėstė suprantantis, kad tai – egzaminas, reikia mokėti išspręsti užduotis, kad ir kokios sunkios jos būtų, bet esą nesąžininga, kad šiemet egzaminas, jo teigimu, net 8 kartus sunkesnis nei pernai.

„Tiesiog ėmėt ir „pametėt“ mums po akimis olimpiados lygio užduotis. Dėl to jaučiuosi aš, kaip ir daugelis, nesąžiningai egzaminuotas, palyginus su praėjusių metų abiturientais. O tuo labiau dėl to, kad aš planuoju studijuoti informacines technologijas, tad man tai labai rūpi“, – aiškino dvyliktokas.

Jis įtarė, kad gal abejingai į egzaminą NEC pažiūrėjo, nes jis ne toks populiarus kaip, tarkime, lietuvių kalbos ir literatūros. Jei valstybinę pastarojo versiją laikė 18 tūkst. abiturientų, o mokyklinę – 12 tūkst., tai informacinių technologijų užduotis šiemet sprendė vos 2,7 tūkst. asmenų.

100 proc. prašo už surinktus 70-80 taškų

„IT specialistų paklausa, kaip patys žinote, didelė (ir ji augs), tad, jei sunkinate užduotis, nesunkinkite iš karto nuo „pradinuko“ (2016-ųjų metų egzaminas) iki „olimpiadininko“ lygio (2017-ųjų metų egzaminas). Aš visiškai suprantu, kad „statistika“ svarbiausias dalykas Jums, bet būtent tokie jūsų testavimai – vienais metais duosim lengvesnes užduotis, o kitais – sunkesnes, gadina ne tik mūsų, abiturientų, svajones studijuoti IT, sieti gyvenimą su IT tokiame amžiuje, kai IT svarba kyla. Jūs žlugdote Lietuvos ateitį, nes Lietuva juk nori, kad joje būtų kuo daugiau IT specialistų, ne?“, – klausė Eligijus.

Jis aiškino besitikintis supratingumo, prašantis atsižvelgti į laikiusių ši egzaminą problemas.

„Aš taip pat esu vienas iš tų, kuris norėtų, kad egzaminas būtų vertinamas šimtu procentu surinkus 70 arba 80 taškų“, – konstatavo dvyliktokas.

Nori, kad užduotys būtų suprantamos visiems, lengvesnės

Savo ruožtu kitas abiturientas aiškino, kad lengvesnės esą buvo net ketverių pastarųjų metų informacinių technologijų egzamino programavimo užduotys.

„Manau, kad daugelis gerai besimokančių abiturientų su tokio sunkumo programavimo užduotimis netgi nesusiduria. Manome, kad užduotys turėtų būti lengvesnės, atskleidžiančios mokinio gebėjimus ir visiems suprantamos“, – DELFI rašė jis.

Anonimu prisistačiusio dvyliktoko teigimu, užduotys esą kartu ir nekorektiškos, nes apima tik vieną sritį – spalvas.

Prašo įvairovės: negavau progos atskleisti gabumus

„Manome, kad jos turėtų būti įvairaus pobūdžio – abiturientas, nesupratęs vienos užduoties, galėtų išspręsti kitas. Man ir kitiems abiturientams buvo sunku, kai nesame daug girdėję apie RGB kodą, o apie jį mokyklose nemoko, ir buvome priversti suprasti, kas tai yra, akimirksniu. Jei būtų pasiūlymas perlaikyti egzaminą, akimirksniu sutikčiau, nes šiame negavau progos atskleisti savo gabumus“, – aiškino jis.

Abituriento teigimu, niekas nesitikėjo tokių užduočių, kurios neva „įkertamos 1 iš 10 abiturientų“.

„Jaučiame, kad buvo pasielgta labai nesąžiningai, nes nemaža dalis abiturientų, kurie laikė egzaminą, sieja savo ateitį su informacinėmis technologijomis, o tokio pobūdžio egzaminas viską pasunkina, nes įstoti į aukštąsias mokyklas gali būti sunkiau. Be to, važiuodamas į egzaminą per radiją išgirdau, kad Lietuvoje trūksta IT specialistų, tad po egzamino susimąsčiau, kad kaip jų gali netrūkti, kai yra tokios užduotys, kurios neatskleidžia mokinio gebėjimų“, – užtikrino vaikinas.

Sutinka, kad užduotis nėra paprasta, tačiau olimpiadine jos nevadina

Tuo metu NEC atstovų DELFI atsiųstame komentare aiškinama, kad po visų įvykusių valstybinių brandos egzaminų jie gauna mokinių laiškų – juose mokiniai dalijasi savo pirmaisiais egzamino vertinimais.

„Reikia pripažinti, kad laiškai būna emocingi. Bet gaunamų laiškų skundais nevadiname. Po įvykusio informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino socialiniuose tinkluose stebėjome, kaip mokiniai dalijasi vienu ir tuo pačiu tekstu apie egzaminą ir jį siunčia į NEC – net tie, kurie neatliko visų egzamino užduočių“, – kad sulaukė laiškų iš abiturientų, pripažino jie.

Pasak NEC atstovų, laiške mokiniai dažniausiai formuluoja klausimą, ar viena egzamino programavimo užduotis atitinka egzamino programą.

„Patvirtiname, kad visos egzamino užduotys atitinka egzamino programos reikalavimus. Sutinkame, kad užduotis nėra paprasta, tačiau ji tikrai neolimpiadinė. Olimpiadose pateikiamos užduotys reikalauja sukurti sudėtingus problemų sprendimų algoritmus, o pateiktos egzamino užduoties sprendimo algoritmas nėra sudėtingas. Naudojamos tipinės programavimo konstrukcijos“, – atsakyme užtikrinama.

Nesutiko pasidalinti užduoties sprendimu

Jame taip pat aiškinama, kad informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vertinimo procesas prasidės kitą savaitę, kol kas esą nėra prasmės atlikti pokyčius dėl vertinimo.

Tiesa, įprastai apie klaidas egzamino užduotyje NEC informuoja ilgai nelaukdami. Pavyzdžiui, šiemet jie nusprendė nevertinti vienos istorijos valstybinio istorijos brandos egzamino testinės užduoties.

„Šiuo metu atliekami parengiamieji darbai, nes šis egzaminas ne tik vyksta elektroninėje aplinkoje, bet ir vertinama elektroninė užduoties versija. Darbai vyksta, kaip planuota, jokių esminių pokyčių vertinimo procese nenumatyta“, – rašoma atsakyme DELFI.

Tiesa, NEC nesutiko pasidalinti galimu užduoties sprendimu, argumentuodami šį sprendimą tuo, kad informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vertinimo instrukcija bus skelbiama kartu su egzamino rezultatais.