Vilniuje susidūrė 4 automobiliai, „Lexus“ vairuotoja su kūdikiu išvežta į ligoninę

Ketvirtadienio vakarą, apie 18 val., Vilniuje, Kareivių g., ant Valakampių tilto, susidūrė keturi automobiliai, „Lexus“ vairuotoja su kūdikiu išvežta į ligoninę.

Avarija įvyko vakarinių spūsčių metu. Pasak liudininkų, automobiliai lėtino greitį, nes greta tilto esančioje pėsčiųjų perėjoje užsižiebė raudoni šviesoforų signalai. Nuo Antakalnio pusės pirmąja eismo juosta per tiltą važiavusio „VW Passat“ vairuotojas nespėjo sustabdyti automobilio ir trenkėsi į „Lexus“. Pastarasis trenkėsi į prieš jį buvusį kitą „VW Passat“. Be to, taranuotas „Lexus“ kliudė dar ir antroje eismo juostoje buvusį „Toyota Avensis“.

Kaltininko automobilis sudaužytas taip, kad pats važiuoti nebegali.

Greitosios pagalbos medikai nusprendė į ligoninę vežti patikrinimui automobilyje „Lexus“ buvusį 3 mėnesių kūdikį, kartu išvežta ir jo mama - šio automobilio vairuotoja.

Dėl šios avarijos susidarė milžiniškos spūstys. Apie 19 val. į Žirmūnų pusę vis dar negalėjo pravažiuoti troleibusai.