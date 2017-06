Vairuotojai toliau varžosi, kuris daugiau įpūs

Birželio 3 d. 0 val. 55 min. Vilniuje, Rūdninkų g. policijos pareigūnai patikrino automobilį „Dodge Stratus“. 1985 m. gimusiam vairuotojui nustatytas 1,5 prom. girtumas.

Birželio 3 d. 9 val. 20 min. Vilniuje, Verkių g. sustabdytas 1976 m. gimusio vyro vairuojamas automobilis „Volvo“. Vyrui nustatytas 2,10 prom. girtumas.

Birželio 3 d. 10 val. 30 min. Šiaulių r. sav., Kuprių k. patruliai pastebėjo kad automobilis „Audi 80“ nesustojo prie „Stop“ ženklo, kaip to reikalauja Kelių eismo taisyklės. Sustabdžius minėtą automobilį nustatyta, kad automobilį vairavo neblaivus 1987 m. gimęs vyras. Jam nustatytas 2,43 prom. girtumas. Be to, paaiškėjo, kad vyras neturi teisės vairuoti transporto priemones.

Birželio 3 d. apie 21 val. 30 min. Alytuje sustabdytas 1990 m. gimusio alytiškio vairuojamas automobilis. Vyrui nustatytas 1,55 prom. girtumas.

Birželio 3 d. apie 22 val. 15 min. Alytaus r. sav. sustabdytas automobilis, kurį vairavo 1982 m. gimęs vyras. Vairuotojui nustatytas net 2,97 prom. girtumas.

Birželio 3 d. apie 16 val. 36 min. Kaune, Europos pr. sulaikyta 1959 m. gimusi moteris, kuri būdama neblaivi vairavo automobilį. Moteriai nustatytas 1,71 prom. girtumas.