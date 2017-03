„TV pagalbos“ žurnalistės žudikui N. Kalaušiui nusišypsojo sėkmė

Tai antradienį konstatavo Vilniaus apygardos administracinis teismas, iš dalies patenkinęs N. Kalaušio skundą.

Teisėja Liudmila Zaborovska paskelbė, kad Lietuvos valstybė pažeidė N. Kalaušio teises į tinkamas kalinimo sąlygas įkalinimo įstaigoje, tačiau šios sąlygos nebuvo tokios, jog dėl to šiuo metu jau nuteistajam žudikui turėtų būti sumokėtas neturtinės žalos atlyginimas.

„Teisės pažeidimo pripažinimo faktas yra pakankama satisfakcija už patirtą skriaudą“, – sprendime nurodė teismas.

Pasak jo, įkalinimo įstaiga pažeidė kalinimo salygas, kai N. Kalaušis buvo laikomas kameroje, kurioje sanitarinis mazgas nebuvo atitvertas atskira sienele. „Akivaizdu, kad tai ribojo suimtojo privatumą, be to, dėl tokių sąlygų suimtasis galėjo patirti tam tikrų nepatogumų“, – pažymėjo teismas.

Devyniolikos metų laisvės atėmimo bausme nuteistas N. Kalaušis savo patirtą žalą buvo įvertinęs 3 tūkst. eurų.

Jis teismui taip pat sundėsi kad įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui Lukiškių TIK jam nesuteikė teisės į įlgalaikius pasimatymus su nepilnamete dukra. Nuteistasis savo skunde taip pat nurodė, kad kalėjime turėtų būti sudarytos sąlygos nuteistiesiems neribotai naudotis internetu.

N. Kalaušiui užkliuvo ir tai, jog kalėjime trūksta sporto salių, nuteistieji tik kartą per savaitę vedami į dušą, juo negali pasinaudoti ir pasportavę sporto salėje. Be to, jis piktinosi, kad telefono rageliai nėra dezinfekuojami, o nuteistieji apsikirpti gali tik kartą per mėnesį.

Tačiau su tokiais nuteistojo reikalavimais nesutiko nei Lukiškių TIK, nei teismas, nurodęs, kad įkalinimo įstaiga įgyvendina visus įstatymuose numatytus reikalavimus.

Tai ne pirmas kartas, kai N. Kalaušis valstybę padavė į teismą – keletas jo skundų iki šiol nėra išnagrinėti.

Praėjusių metų gruodį teisėjai atsisakė N. Kalaušiui priteisti esą patirtą neturtinę žalą dėl galimai netinkamų kalinimo sąlygų Lukiškių TIK. Tada dėl dvigubos žmogžudystės nuteistas N. Kalaušis į teismą kreipėsi dėl labai senų įvykių – jis nurodė, kad į Lukiškių TIK buvo uždarytas dar 2004 m. gegužę ir daugiau kaip pusę metų buvo kalinamas nežmoniškomis sąlygomis.

Savo skunde N. Kalaušis aiškino, kad nedidelėje kameroje buvo priverstas kalėti kartu su šešiais asmenimis, kamera neatitiko higienos normų ir dydžio, be to, dviaukštės lovos buvo be kopetėlių, todėl į jas ne taip paprasta buvo užlipti.

Kalinio teigimu, Lukiškių TIK kameroje dieną naktį degė šviesa, dėl to jis tapo irzlus, be to, kameroje nebuvo stalo, todėl ir jis, ir kiti kaliniai valgyti galėjo tik stovėdami arba lovoje. N. Kalaušiui užkliuvo ir esą nekokybiška patalynė, ir tualetinis popierius.

Be to, anot nuteistojo žudiko, tualetinio popieriaus jis gaudavo tik kartą per mėnesį, bet jo užtekdavo vos trims dienoms.

Savo skunde jis taip pat aiškino, kad šluota, kuria reikėjo išsivalyti kamerą, buvo be koto, o tualetas neatitvertas sienele, todėl nebuvo užtikrinamas tuo metu dar nenuteistų asmenų privatumas. Jo vyras pasigedo ir nuėjęs į dušą – čia taip pat dušo kabinos nebuvo atitvertos.

Kaip ir kiti kaliniai, taip ir N. Kalaušis taip pat nurodė, kad buvo priverstas būti kameroje su rūkančiais asmenimis, nors pats esą nerūko.

„Tai buvo nežmoniškos kalinimo sąlygos“, – aiškino jis.

N. Kalaušis Lukiškėse atlieka bausmę dėl nužudymo – kraupų nusikaltimą įvykdė 2014 metų naktį į gruodžio 27-ąją, tuomet Giraitėje (Kauno r.) rasti 31 metų žurnalistės V. Stankutės ir jos draugo G. Pavasario palaikai.

Teigiama, kad N. Kalaušis grasino susidoroti, padegti namus, į kuriuos jį gyventi priėmė V. Stankutė ir kuriuose ji vėliau buvo nužudyta. Kuomet galiausiai žurnalistė vyrą išprašė iš namų, šis savo žiaurius grasinimus įvykdė.