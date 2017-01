Trauka pornografijai studentui sugriovė gyvenimą: prisisiuntė, kaip išnaudojami vaikai

Utenos rajone gyvenančiam 21 metų E. R. rimtų nemalonumų pridarė pomėgis naršyti po internetą. Už tai, kad disponavo pornografinio pobūdžio nuotraukomis bei vaizdo įrašais, kuriuose vaizduojami vaikai bei nepilnamečiai, jaunuolio biografiją „papuošė“ teistumas, jam teks sumokėti baudą, o taip pat konfiskuota jo naudota kompiuterinė įranga.

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos pareigūnai, o jam vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Ričardas Juozainis.

Prokuratūros atstovai praneša, kad į teisėsaugos pareigūnų akiratį uteniškis studentas pakliuvo, kai JAV Dingusių ir išnaudojamų vaikų nacionalinio centro (NCMEC) duomenų bazėje buvo pateiktas pranešimas, kad 2016 metų birželį į vieną interneto pokalbių puslapį įkelta vaikų pornografijos nuotrauka. Ši nuotrauka buvo įkelta iš Lietuvoje veikiančios bendrovės administruojamo IP adreso, kuriuo pagal sutartį su interneto tiekėju naudojasi viena Utenos rajono gyventoja.

Netrukus paaiškėjo, kad kompiuteriu naudojosi šios moters šeimos narys E. R., gyvenantis kartu. Kratos metu iš minėtos šeimos namų paimtame nešiojamame bei stacionariuose kompiuteriuose buvo rastos 42 nuotraukos ir 2 vaizdo įrašai su galimai pornografine medžiaga.

Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialistai pateikė išvadas, kad 15-oje iš pateiktų failų vaizduojami mažamečiai vaikai iki 14 metų, o 24-iuose failuose – nepilnamečiai arba pateikiami kaip nepilnamečiai asmenys. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos eksperto nuomone, 30 iš pateiktų ekspertizei vaizdų yra pornografinio pobūdžio.

Ikiteisminio tyrimo metu E. R. savo kaltę pripažino visiškai. Jis teigė, kad iš įvairių užsienio tinklalapių yra parsisiuntęs nuotraukų, vaizdo įrašų – tarp jų ir pornografinio pobūdžio. Specialiai vaikų pornografijos jis nėra siuntęsis, tačiau ne visada pasižiūrėdavo, ką atsisiuntė. Be to, E. R. ir pats į pokalbių svetaines keldavo nuotraukas, daugiausia savo paties. Kaip įvyko, kad iš jo naudojamo kompiuterio į interneto tinklalapį buvo išsiųsta nuotrauka su vaikų pornografija, teisiamasis paaiškinti negalėjo.

Prokuroro R. Juozainio prašymu Utenos rajono apylinkės teismas procesą užbaigė teismo baudžiamuoju įsakymu. Gruodžio 21 dieną paskelbtame teismo baudžiamajame įsakyme E. R. pripažintas kaltu dėl disponavimo vaikų pornografija. Teismas skyrė jam 30 MGL ( 1 tūkst. 129 eurų) dydžio baudą, tačiau dėl to, kad buvo atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas, bausmė sumažinta trečdaliu – iki 20 MGL (753 eurų). Be to, konfiskuoti ir bus sunaikinti nešiojamasis kompiuteris bei stacionaraus kompiuterio sisteminis blokas.

Pasak ikiteisminiam tyrimui vadovavusio prokuroro R. Juozainio, iš pažiūros nekaltas virtualus bendravimas ir pikantiškų vaizdų paieškos virtualioje erdvėje gali pridaryti rimtų nemalonumų. O sumanius pornografinius vaizdus išsiųsti kitiems asmenims, gresia bausmė ir už pornografijos platinimą.

Prokuroras įspėja, kad nuo 2014 metų pradžios įsigaliojo Baudžiamojo kodekso 309 straipsnio („Disponavimas pornografinio turinio dalykais“) 2 dalies pataisa. Pagal šią pataisą baudžiamoji atsakomybė numatoma tiems asmenims, kurie pasinaudodami informacinėmis ir ryšių technologijomis ar kitomis priemonėmis, įgijo ar suteikė prieigą prie pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas. Už tai numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 3 metų.