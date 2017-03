Telšiškio daržovių mišrainės stiklainiu susidomėję pareigūnai aptiko narkotikų verslo giją

Originali telšiškio sumanyta slėptuvė narkotikams nebuvo tokia patikima, kaip vyras tikėjosi. Netrukus vyrui teisme teks pasakoti apie savo išmonę ir mirtį sėjantį verslą.

Šiaulių apygardos prokuratūra praneša, kad Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė V. Bartušienė teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje psichotropinių medžiagų kontrabanda, neteisėtu jų disponavimu turint tikslą jas platinti ir kitomis nusikalstomis veikomis kaltinamas 35-erių metų telšiškis R. L.

Kaltinamasis buvo sučiuptas pareigūnų, kai praėjusių metų gegužės mėnesį asmeniui, vykusiam į Vokietiją, perdavė siuntinį, kuriame „slėpėsi“ psichotropinės medžiagos.

Telšių apskrities VPK Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnams atlikus ikiteisminį tyrimą, nustatyta, kad viename Telšių daugiabučių namų kieme buvo suplanuota perduoti ne tik kelioninį krepšį, bet ir jame tarp darbo pirštinių ir kitų daiktų paslėptas psichotropines medžiagas. Tačiau į Vokietiją uždarbiauti vykstančiam asmeniui nepavyko nuvežti krepšio pažįstamiems į užsienį – tik perdavus krepšį, R. L. buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

Krepšyje buvo rastas pusės litro talpos daržovių mišrainės stiklainis, kuriame sandariai plastikiniuose maišeliuose ir folijoje buvo supakuotos kontrabanda gabenti paruoštos psichotropinės medžiagos.

Be to, atlikus kratą kaltinamojo R. L. bute, Telšiuose, rasta psichotropinių medžiagų, kurias, kaip vėliau nustatyta, praėjusių metų pradžioje iš Olandijos parsivežė pats įtariamasis. Pasak jo, dalį už 350 eurų pirktų psichotropinių medžiagų jis jau buvo suvartojęs pats, dalį perdavęs pažįstamiems. Be kontrabandinių medžiagų, bute rasta narkotinės medžiagos – kanapių, kurios buvo įsigytos Telšiuose.

Telšiškis savo kaltę pripažino.

Pagal Baudžiamąjį kodeksą kaltinamajam gresia laisvės atėmimas iki 10 metų.