Teismui melavęs aukštaitis išgirdo nuosprendį

Panevėžyje nuteistas ūkininkas, kuris dėl jo sunkaus sužalojimo vykusiuose teismuose davė melagingus parodymus. Siekdamas sutuoktinės išteisinimo, vyras pakeitė parodymus ir tvirtino, kad akį išsidūrė pats.

Utenos apskrityje gyvenančiam 53 metų J. B. akis buvo sunkiai sužalota 2015 metų pavasarį, vienoje kaimo turizmo sodyboje vykstant vakarėliui. Po nelaimės vyras neteko regėjimo šia akimi, praneša Generalinė prokuratūra.

Iškart po įvykio ir ikiteisminio tyrimo metu J. B. pasakojo, kad paryčiais jam lydint neblaivią žmoną D. B. miegoti, ši jam smogė rankoje laikytu peiliu. Vyras teigė, kad sutuoktinė girta būna agresyvi.

Kai 2015 metų rudenį byla dėl J. B. sunkaus kūno sužalojimo buvo pradėta nagrinėti Panevėžio apygardos teisme, prisiekęs sakyti tik tiesą nukentėjusysis pakeitė parodymus ir ėmė tvirtinti, kad kaltinamųjų suole atsidūrusi jo žmona nesužalojo – neva jis pats akį susižeidė tamsoje paslydęs ir nugriuvęs.

Panevėžio apygardos teismas 2015 metų gruodį, remdamasis pakeistais nukentėjusiojo parodymais, jo sutuoktinę dėl sunkaus kūno sužalojimo išteisino. Tačiau pernai birželį Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs Panevėžio apygardos prokuratūros skundą, išteisinamąjį nuosprendį panaikino ir D. B. pripažino kalta bei skyrė jai 2 metų laisvės apribojimo bausmę. Be to, moterį teismas įpareigojo sumokėti Valstybinei teritorinei ligonių kasai 933 eurų, kurie buvo išleisti jos sutuoktinio gydymui.

Po Lietuvos apeliacinio teismo apkaltinamojo nuosprendžio minėtą ikiteisminį tyrimą kontroliavęs ir valstybinį kaltinimą teisme palaikęs Panevėžio apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Ričardas Juozainis pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl teismuose J. B. duotų galimai melagingų parodymų.

Panevėžio miesto apylinkės teismas J. B. pripažino kaltu ne tik dėl melagingų parodymų davimo, tačiau ir dėl neteisėto C kategorijos šaunamojo ginklo (9 mm kalibro dujinio revolverio) laikymo. Už šio ginklo, kurį jam buvo padovanojęs tėvas, laikymą be leidimo, 2015 metų gruodį Ignalinos rajono apylinkės teismas J. B. nuo baudžiamosios atsakomybės buvo atleidęs pagal laidavimą, nustatant 1 metų laidavimo terminą. Kadangi per šį laikotarpį J. B. padarė naujas nusikalstamas veikas, teismo sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustojo galioti.

Panevėžio miesto apylinkės teismas, subendrinęs bausmes už sunkų kūno sužalojimą ir neteisėtą šaunamojo ginklo laikymą, skyrė J. B. laisvės atėmimą 4 mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant 1 metams.