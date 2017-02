Šviesiaplaukė net pašėlo, kai į jos lovą neatsigulė policininkas: aš juk picą užsisakiau!

150 eurų ir apie jokias nuolaidas net negali būti kalbos. Tokias sąlygas pagal skelbimą telefonu paskambinusiam Vilniaus policijos pareigūnui išdėstė į Vilnių iš Klaipėdos atvykusi ir būstą Senamiestyje išsinuomojusi mergina.

Ši mergina – Lina Stapanavičiūtė, kartą jau bausta už tai, kad siūlė tenkinti lytinę aistrą už materialinį atlygi.

Reikėjo pamatyti, kaip ji pašėlo, kai sužinojo, kad 150 Eur už „akimirką laimės“ jai žadėjo, bet nesumokėjo ne išvaizdus klientas, o nuo algos iki algos gyvenantis policijos pareigūnas: mergina šūkavo, atsisakė pateikti dokumentą, atsijungė mobiliojo ryšio telefoną ir net skelbimą internete ištrynė.

Nors ir demonstratyviai draskėsi, bet taip ir nesugebėjo įrodyti, kad nesiverčia prostitucija – Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmadienį paskelbė, kad L. Stapanavičiūtė į valstybės biudžetą privalės sumokėti 140 Eur baudą.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad praėjusių metų lapkričio 30 d., apie 19.20 val. L. Stapanavičiūtė su į jos nuomojamą būstą atvykusiu policininku susitarė, kad patenkins šio lytinę aistrą už pinigus. Bet jų taip ir negavo – pagal įstatymą atsakomybę užtraukia ir susitarimas, jog bus suteiktos lytinės paslaugos.

Neįtikėtina, bet įkliuvusi prostitutė bandė įrodyti, jog buvo apkaltinta nepagrįstai ir bylą nagrinėjant teisme pareiškė, jog su niekuo nesitarė dėl lytinės aistros tenkinimo – buvo apkaltinta dėl vertimosi prostitucija, nors į nuomojamą butą... užsisakė picą.

„Tą dieną su drauge atvažiavau į Vilnių, apsistojome, o paskui sugalvojau pavalgyti ir užsisakiau picą – paskambino į duris, atėjęs vyras atkišo pažymėjimą ir ėmė kalbėti, kad yra iš policijos“, – aiškino L. Stapanavičiūtė.

Ji tikino, kad net nesuprato, ko iš jos nori pareigūnas.

Tačiau visiškai kitaip apie įvykį kalbėjo policininkas – jis sakė, kad tądien su kolega vykdė prevencinę priemonę ir paskambino telefonu, kurį rado viename interneto portale.

„Telefonu atsiliepusi mergina, pasakė, kad intymias paslaugas siūlo už 150 Eur, jokių derybų dėl kainos negali būti – ji nurodė adresą, kur turiu atvykti, – sakė pareigūnas. – Kai atvykau, ji pati mane įleido į namus, bet juose buvo dar kita mergina, todėl paklausiau, kaip bus seksas, jeigu kitame kambaryje yra kita mergina, bet ši patikino, jog ji greitai išeis.“

Bet pareigūnas nelaukė – dar kartą pasitikslino kainą, o paskui parodė savo tarnybinį pažymėjimą.

„Pamačiusi pažymėjimą, mergina pradėjo šūkauti ir rėkauti, ji nenorėjo pateikti savo dokumentų, net grasino, bet paskui apsiramino“, – sakė pareigūnas.

Jo teigimu, mergina iš karto iš interneto ištrynė skelbimą ir atjungė mobiliojo ryšio telefoną. O šis skelbimas buvo išskirtinis – jame buvo patapinta itin intymi merginos nuotrauka. Taip skelbimo autorė greičiausiai tikėjosi sulaukti daugiau klientų.

Nors L. Stapanavičiūtė ir nepripažino jai pateiktų kaltinimų, administracinio nusižengimo bylą išnagrinėjusi teisėja Sonata Raupėnaitė-Lekarauskienė konstatavo, kad surinkta pakankamai įrodymų, kure patvirtina merginos kaltę.

Pasak teismo, tai patvirtina nuoseklūs policininkų parodymai, be to, L. Stapanavičiūtė buvo atvykusi iš Klaipėdos į Vilnių, butas buvo nuomojamas, kas dar labiau sustiprina versliškumo poziciją. Be to, ji jau yra bausta už vertimąsi prostitucija.