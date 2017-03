Sulaikyti Klaipėdoje koncerto klausytojų mašinas niokoję narkomanai

Klaipėdos miesto policijos komisariato kriminalistai labai greitai nustatė vagystes iš dviejų automobilių, kuriais klausytojai buvo atvykę į koncertą Žvejų rūmuose, įvykdžiusius įtariamuosius. Jie surado lombarde pavogtas magnetolas, o įtariamuosius, beje, jau prisipažinusius dėl šių vagysčių, mėnesiui uždarė už grotų.

Nusikaltimus, įtariama, iš anksto susitarę kovo 8 d. vakarą padarė 31 ir 36 metų vyrai. Vienas automobilis stovėjo vidiniame Žvejų rūmų kieme, o kitas – to paties pastato automobilių aikštelėje prie Taikos prospekto. Išdaužę mašinų langų stiklus, vagišiai pagrobė magnetolas. Jas pareigūnai jau kovo 9-ąją aptiko lombarde, o kovo 13-ąją grąžino savininkams, praneša uostamiesčio policija.

Naktį iš kovo 13-osios į 14-ąją policijos pareigūnams pavyko sulaikyti ir įtariamuosius. Jų namuose buvo atliktos kratos. Kratų metu surasta daiktų, galimai pavogtų iš kitų klaipėdiečių automobilių. Tarp jų – magnetolos, navigacijos įranga, žibintuvėlis ir kiti, net smulkiausi, daiktai – visa, ką tik galima parduoti. Be to, aptiktas ir savadarbis įrankis automobilių stiklams be garso išdaužti.

Klaipėdos m. PK kriminalinės policijos skyriaus pareigūnai tęsia tyrimą. Neatmetama galimybė, kad jo metu gali paaiškėti ir daugiau šių vyrų padarytų nusikaltimų.

Abu įtariamieji už panašius nusikaltimus jau teisti ne po vieną kartą. Jie, kaip minėta, uždaryti į Klaipėdos apskr. VPK areštinę. Apklausų metu tyrėjams įtariamieji aiškino pristigę pinigų pragyvenimui. Policininkų spėjimu, jų greičiausiai trūko kvaišalams.

Kriminalistų ir gyventojų džiaugsmui, sulaikius minėtus vyriškius, uostamiestyje jau 3 paras nebeužfiksuota tokio tipo vagysčių iš mašinų.