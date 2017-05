Staigmena sodybos savininkui: vietoj savų daiktų – policijos ieškomas vyras

Panevėžio policijos pareigūnų ieškotas dingęs be žinios vyras tapo įtariamuoju. Negyvenamos sodybos savininkas, atvykęs į Panevėžio r., Miežiškių sen., Purkonių k., esančią sodybą pastebėjo, kad išlaužta durų spyna. Sodyboje užsibarikadavęs slėpėsi minėtas ieškomasis.

Kaip praneša Panevėžio policija, nuo šių metų balandžio 5 dienos ieškojo 53 metų vyro, kurio žmona pranešė, kad sutuoktinis išėjęs iš namų Panevėžyje, Kirtimų g., dingo be žinios. Pareigūnai, ieškodami asmens, pasitelkė kinologus su šunimis, žvalgė visas įmanomas jo buvimo vietas, šukavo apylinkes, miškingas teritorijas, išplatino ieškomojo nuotraukas visiems patruliuojantiems pareigūnams, buvo pakeltas sraigtasparnis. Du kartus kreiptasi į žiniasklaidą ir visuomenę prašant pagalbos padėti nustatyti dingusiojo buvimo vietą.

Jokių žinių apie asmenį sulaukti ir jo buvimo vietos nustatyti nepavyko, kol gegužės 12 dieną negyvenamos sodybos savininkas, atvykęs į Panevėžio r., Miežiškių sen., Purkonių k., esančią sodybą pastebėjo, kad išlaužta durų spyna. Sodyboje užsibarikadavęs slėpėsi minėtas ieškomasis, kaip dingęs asmuo.

Be to, sodybos savininkas pasigedo sodyboje laikytų drabužių ir stalo įrankių. Taip ieškomasis dingęs be žinios tapo įtariamuoju vagyste. Jam gresia iki šešerių metų nelaisvės, tačiau asmuo kaltės nepripažįsta.

Panevėžio policijos pareigūnai turi ir daugiau įtarimų asmeniui ir deda visas pastangas jiems išsiaiškinti, atliekamos apklausos. Kyla įtarimų ir dėl asmens psichikos būklės, kuri bus tiriama.