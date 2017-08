Rytas Kaune: per pora valandų nustatyti net 6 neblaivūs vairuotojai, du teko vytis

Pirmadienio rytą Kauno kelių policininkai ir policijos mokyklos kursantai reidą pradėjo Vaišvydavoje. Buvo tikrinamas transporto priemonių vairuotojų blaivumas. Per 2 valandas buvo nustatyta 6 neblaivūs vairuotojai. Pasitaikė ir bėglių. Du vairuotojai nenorėdami važiuoti per patikrinimo postą spruko. Juos policijos pareigūnams teko vytis.

Rugpjūčio 7 d., nuo 7.00 val. ryto, Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos pareigūnai kartu su Lietuvos policijos mokyklos kursantais Vaišvydavoje, netoli kavinės „Baublys“, vykdė transporto priemonių vairuotojų blaivumo kontrolę.

Ne visiems rytas buvo blaivus. Per 2 valandas buvo nustatyta 10 neblaivių vairuotojų, tačiau 4 iš jų pasisekė kur kas labiau, nes jiems buvo nustatyta leistina alkoholio norma: 0,38 prom., 0,19 prom., 0,06 prom. ir 0,33 prom. Likusiems 6 vairuotojams nustatytas lengvas girtumo laipsnis: 1.32 prom., 1,15 prom., 0,55 prom., 1,34 prom., 0,58 prom. ir 0,72 prom.

Nei vienas iš vairuotojų su policijos pareigūnais nesiginčijo. Suprato, kad padarė klaidą neblaivūs sėsdami už vairo.

Įpūtusieji dievagojosi, kad šiandien negėrė, o įpūtė greičiausia dėl to, kad alkoholį vartojo vakar. Tačiau gėrimo laikas neturi jokios įtakos, ar gėrei šiandien, ar vakar, neblaiviam vairuoti draudžiama.

Beje, nebuvo apsieita ir be kuriozinių situacijų. Pareigūnams du kartus teko vytis galimus pažeidėjus. 2 automobilių vairuotojai pastebėję policijos pareigūnus, nusprendė apsisukti ir per patikrinimo punktą nevažiuoti. Pareigūnai nedvejodami nurūko minėtiems automobiliams įkandin.

Pirmasis nepanoręs važiuoti per patikros postą buvo „Audi A6“ vairavęs vyras. Pasiviję ir sustabdę minėtą vairuotoją pareigūnai netruko išsiaiškinti kodėl vyras bėgo. Vyrui nustatytas 1,32 prom. alk. girtumas.

Be to, vyras su savimi neturėjo ir vairuotojo pažymėjimo. Kaip paaiškėjo, už anksčiau padarytus KET pažeidimus, jam buvo atimta teisė vairuoti. Tačiau visai neseniai vyrui teisė vairuoti grąžinta, tik jis pats nenuvyko atsiimti pažymėjimo. Greičiausia jau ir nebeverta vykti atsiimti to pažymėjimo.

Antroji apsisukusi buvo moteris. Ji taip pat buvo sustabdyta. Tik jai viskas baigėsi laimingai. Moteris pamačiusi pareigūnus, patikrino turimus dokumentus ir pastebėjo, kad neturi privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, todėl nusprendė grįžti namo. Tačiau paskambinusi vyrui sužinojo, kad viskas tvarkoje, automobilis draustas ir ji toliau tęsė savo kelionę.

Vairuotojams nevengiant sėsti už vairo neblaiviems, pareigūnai informuoja, kad tokie ir panašūs reidai bus vykdomi ir toliau.