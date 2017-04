Reidas Vilniuje: teises pragėrusi dama, įžūlus BMW vairuotojas, 13 metų Lietuvoje gyvenantis nelegalas

Vilniaus kelių policija trečią naktį iš eilės sostinėje surengė reidą. Šį kartą visi tikrinti vairuotojai buvo blaivūs, tačiau net penkiems teks mokėti nemenkas baudas už tai, kad sėdo prie vairo neturėdami teisės vairuoti. Be to, neaiškus per reidą įkliuvusio armėno likimas - paaiškėjo, kad jis jau 13 metų gyvena Lietuvoje nelegaliai.