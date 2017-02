Reidas Vilniuje - nusižengimai liejosi lyg iš gausybės rago

Iš viso per vieną vakarą vairuotojams buvo surašyti net 58 protokolai. Panašu, kad buvo pasiektas ir sumuštas šių metų nusižengimų antirekordas.

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos pareigūnai ir Lietuvos kelių policijos tarnyba iš penktadienio į šeštadienį Vilniuje ir Vilniaus rajone vykdė prevencines priemones, kurių tikslas buvo užkirsti kelią įvairiems, vairuotojų daromiems, nusižengimams.

LKPT reidą apie 16 val. pradėjo Lentvaryje ir per porą valandų čia pareigūnams įkliuvo vienas automobilis be techninės apžiūros, du automobilius vairavę, tačiau teisės tam neturintys asmenys, trys automobiliai be privalomojo civilinio draudimo, vienas girtas (1,27 prom.) dviratininkas ir girta (1,43 prom.) automobilio „Opel“ vairuotoja. Taip pat buvo užfiksuota 10 greičio viršijimo atvejų. Tačiau tai buvo tik pradžia.

Reidą Riešėje apie 20.30 val. pradėję Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato policininkai prie automobilio vairo sulaikė neblaivų (1 prom.) ir teisės vairuoti transporto priemonę neturintį vyriškį.

Kol Lietuvos kelių policijos tarnybos pareigūnai nuo 22 val. tikrino automobilius Geležinkelio stoties prieigose, jų kolegos iš Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato skubėjo į vieną po kitos įvykusias tris avarijas, dvi iš kurių sukėlė neblaivūs vairuotojai, trečią – nuo narkotikų apsvaigęs asmuo.

Tūkstantmečio gatvėje automobilį „Toyota“ vairavusi moteris, pamačiusi kaip gatvėje ant tralo keliamas automobilis, išsigando ir stabtelėjo. Iš galo į jos automobilį trenkėsi „Volkswagen“, kurio vairuotojui pareigūnai nustatė 1,9 prom. girtumą.

Vos tragedija nesibaigė incidentas Laisvės pr. ir Ateities gatvės sankirtoje. Čia į manevruojantį automobilį BMW trenkėsi netikėtai išniręs „Mercedes Benz“ automobilis iš kurio, BMW vairuotojo teigimu, iššokę du vyriškiai grasino jam susidorojimu, o vėliau pasišalino iš įvykio vietos. Atvykę policijos pareigūnai paliktame „Mercedes Benz“ automobilyje rado narkotikų ir narkotinių medžiagų vartojimo požymių – švirkštų, šaukštą ir t.t. Netrukus buvo nustatytas ir automobilio savininkas, kuris, pareigūnams įsukus į greta esančių daugiabučių namų kiemus, pats, akivaizdžiai apsvaigęs, prisistatė prie policijos automobilio ir prisipažino vairavęs „mersedesą“.

Trečioji avarija įvyko Kairėnuose, netoli Botanikos sodo. Čia policijos pareigūnai rado nuo kelio nulėkusį automobilį „Volkswagen“, o šalia – girtą jo vairuotoją (1,45 prom.). Vyras papasakojo, kad gėrė vienas namuose, tada nusprendė aplankyti netoliese gyvenantį draugą ir pats nesupranta, kaip su automobiliu nulėkė nuo kelio.

Ant Tauro kalno persikėlę LKPT pareigūnai, apie 23 val., sulaikė du asmenis, Lietuvoje neturinčius teisės vairuoti transporto priemonių. Vienas jų sėdėjo prie prabangaus „Porsche“ vairo, kitas vairavo senutėlę, „blakstienomis“ papuoštą „Mazda“.

„Porsche“ vairuotojas teigė turintis JAV išduotą vairuotojo pažymėjimą, tad nesuprato, kodėl Lietuvos pareigūnai jį vis tiek nubaudė.

„Mazda“ vairavęs jaunuolis pirma bandė aiškinti apie savo teises, vėliau tiesiog prašė jo nefotografuoti, nes tai, esą, gali pakenkti jo, kaip sportininko karjerai. Netrukus paaiškėjo, kad automobilį vairavo Lietuvos jaunių ledo ritulio rinktinės ir Vilniaus „Hockey Punks“ komandos vartininkas Germantas Juškaitis. Jaunuolis turėjo Kanadoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, tačiau automobilio vairuoti vis tiek negalėjo. Negalėjo transporto priemonės vairuoti ir kartu važiavęs jo draugas, kuris žurnalistams prisipažino, kad vairuotojo pažymėjimą prarado už viršytą greitį.

Maždaug tuo pat metu Geležinio vilko gatvėje automobilius stabdančių policininkų dėmesį patraukė dideliu greičiu atlekiantis automobilis „Subaru“. Nors jo vairuotojas, išvydęs patrulius, greitį kiek sumažino, vis tiek buvo užfiksuota, kad vietoje, kur leistinas greitis yra 60 km/val., jis lėkė 93 km/val. greičiu. Patikrinus paaiškėjus, kad tik dieną prieš vaikinui buvo išrašyta bauda už dar 2016 metais užfiksuotą greičio viršijimą.

Apie vidurnaktį reidui persikėlus į Olandų gatvę, įkliuvo teisės vairuoti transporto priemonės neturintis, bet vis tiek prie „Audi“ vairo sėdęs jaunuolis.

Kol vieni pareigūnai dalyvavo reide, kiti, patruliuojantys Vilniaus gatvėse, pastebėjo įtarimų sukėlusį „Opel“ automobilį, kurį Savanorių prospektu stūmė du jaunuoliai. Trečiasis sėdėjo prie vairo. Patruliai nusprendė pasidomėti, kodėl automobilis stumiamas. Jaunuoliams pradėjus strigti savo pasakojimuose, automobilis buvo apžiūrėtas atidžiau ir pastebėta, kad jis – apibraižytas, o dvi padangos - plyšusios. Pareigūnams pasižvalgius po aplinkinius kiemus ir viename jų radus keturias apgadintas transporto priemones, kilo įtarimas, kad tai galėjo padaryti prie stumiamo „Opel“ vairo sėdėjęs asmuo. Netrukus vaikinas, kuriam buvo nustatytas 1,6 prom. girtumas, prisipažino, kad tikrai vairavo automobilį ir apgadino kitas, kieme stovėjusias, transporto priemones. Pasak nelaimėlio vairuotojo, jie girtaudami tiesiog nusprendė nuvažiuoti pavalgyti.

Paskutinis reido etapas vyko dvejose, atokiau viena nuo kitos esančiose, gatvėse – Maironio ir Pylimo.

Patikrinimui Maironio gatvėje sustabdžius automobilį „Nissan“, pareigūnams kilo įtarimų, kad vairuotoja – neblaivi. Pastaroji dar bandė ginčytis su policininkais, teigė, kad ji tik tik išgėrė ir prašė palaukti bent 15 minučių, tačiau moteriai vis tiek buvo nustatytas 1,88 prom. girtumas.

Pylimo gatvėje automobilius stabdantys pareigūnai taip pat turėjo ką veikti. Patikrinus prie „Opel“ vairo sėdėjusios moters girtumą, jai teko kviestis automobilį galintį vairuoti asmenį. Alkotesteris parodė 0,49 prom. Kiek mažiau – 0,46 prom. - įpūtė „Ford“ vairuotojas, tačiau ir jis savarankiškai tęsti savo kelionės nebegalėjo.

Reidą vainikavo neatsakingas, „City Bee“ sistemai priklausantį automobilį vairavęs, ispanas. Jaunuolis, kartu veždamas ir dvi, akivaizdžiai neblaivias merginas, ne tik, pažeisdamas KET reikalavimus, nusprendė pasivažinėti viešajam transportui skirta eismo juosta, bet ir „pripūtė“ 1,4 prom. Kol jaunasis ispanas aiškinosi su teisėsaugos pareigūnais, jo keleivės, supratusios, kad kelionė automobiliu baigėsi, paliko savo vairuotoją likimo valiai ir pasišalino.

Iš viso reido metu buvo sulaikyti net 7 neblaivūs vairuotojai ir 6 asmenys, kurie vairavo automobilius, neturėdami vairuotojų pažymėjimų.