Reidas Vilniuje: girtas BMW vairuotojas žmonos bijo labiau nei kalėjimo, bėdų prisidarė ir nuomoto transporto mėgėjai

Naktį iš penktadienio į šeštadienį Vilniaus kelių valdybos pareigūnų rengiamas reidas toli gražu ne naujovė. Policininkai pasirinko vietas, kurias jau gana gerai žino reidais besidomintys žmonės, tačiau darbo vis tiek netrūko.

Dar iki reido policijos pareigūnai nuskubėjo link Savanorių gatvės žiedo. Gautas pranešimas, kad žmogus seka labai jau keistai manevruojantį BMW.

Padedami pilietiško vairuotojo, pareigūnai netrukus surado BMW“. Vos sustabdę įtarimų sukėlusį automobilio vairuotoją ir prie jo priėję, pareigūnai pajuto alkoholio kvapą. Alkoholio matuokliu klusniai pasitikrinęs BMW vairuotojas, gimęs 1977 metais, pamatė, kad jam teks keliauti į teismą ir net gresia kalėjimas. Vyrui nustatytas 2,44 prom. girtumas.

Tačiau vyras labiau jaudinosi ne dėl to, kad gali prarasti laisvę, o dėl to žmonos reakcijos. Vyras tikino, kad dabar jį „žmona užmuš“. Jis pasakojo, kad laiką leido su draugai, po to važiavo į namus. O pakeliui jį ir sustabdė pareigūnai.

Bėdų dėl alkoholio prisidarė ir nuomoto transporto vairuotojas. Tiesa, jis vairavo ne automobilį, o Vilniuje jau senokai išpopuliarėjusį oranžinį dviratį. Vyrukas akivaizdžiai nenudžiugo, kai pareigūnai, tikrinę vairuotojus Klaipėdos ir Pylimo gatvių sankryžoje, pastebėjo ir jį.

Labai nenorom, tačiau visgi pasitikrino alkoholio matuokliu. Jei būtų vairavęs automobilį, dviratininkui grėstų toks pat likimas, kaip ir BMW vairuotojo – nustatytas 1,61 prom. girtumas. Už dviračio vairavimą su tokiu girtumu vyras atsipirks nemenka bauda.

Čia pat sustabdyto „City Bee“ vairuotojas bandė gudrauti. Lyg niekur nieko pareigūnams pateikė Rusijoje išduotą vairuotojo pažymėjimą. Tai jo neišgelbėjo, mat vairuotojas Lietuvos pilietis, gyvena Lietuvoje, tad mūsų šalyje privaloma turėti čia išduotą vairuotojo pažymėjimą.

Kelionė su keturiais bičiuliais užtruko, mat pareigūnai jauną vyrą nubaudė, o kol rašė protokolą, vairuotojui teko aiškintis, kad kitas sės prie vairo. Automobilio nutempti nereikėjo, mat vairuotojas netrukus atsirado ir blaivus, ir su vairuoto pažymėjimu.