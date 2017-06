Reidas sostinėje: už pagalbą bičiuliams vairuotoją ištiko nemalonumai

Dar vienas naktinis Kelių policijos reidas, surengtas Vilniuje naktį iš šeštadienio į sekmadienį, buvo ramus, bet be neblaivaus vairuotojo neapsieita. Be to, nemalonumai ištiko jauną vyrą, padėjusį draugams.

© Jokūbas Jarmalavičius