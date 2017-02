Moterims – išskirtinis pasiūlymas: vilnietis verslininkas siūlė su jomis susitikti dienos metu ir patenkinti slapčiausias seksualines aistras. Tačiau – tai dar ne viskas.

Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje prokurorų kaltinimų sulaukė šiuo metu pagal autorinę sutartį verslo konsultantu dirbantis 37 metų vilnietis Argintas Labanauskas.

Vedęs ir šeimą sukūręs vyras kaltinamas ne dėl to, kad siūlė patenkinti dailiosios lyties atstovių slapčiausias seksualines svajones, o dėl to, kad viename interneto portale patalpinęs tokio pobūdžio skelbimą demonstravo dvi pornografinio pobūdžio nuotraukas.

Be to, A. Labanauskui pateikti kaltinimai ir dėl neteisėto įgijimo ir laikymo pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojami vaikai – per kratą policijos pareigūnai vyro namuose aptiko dešimt nuotraukų, kuriose yra vaizduojami nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų.

Baudžiamąją bylą teisėjas Ovidijus Ramanauskas nagrinėja neviešuose posėdžiuose – to pageidavo ne tik kaltinamasis ir jam atstovaujantis advokatas Augustinas Vaičiūnas, bet ir valstybinį kaltinimą palaikanti prokurorė Margarita Valantiejienė, pažymėjusi, kad dar prieš posėdį gavo kaltinamojo šeimos narių prašymą apsaugoti nepilnamečių vaikų interesus.

Kol tokia nutartis nebuvo priimta, kaltinamojo gynėjas teismo net paprašė, kad A. Labanauskas tik neviešame posėdyje galėtų paaiškinti, ar turi šeimą, vaikų ir net kur gyvena – esą tai jo privatūs duomenys, kurių paviešinimas žiniasklaidoje turės neigiamos įtakos šeimai, nes esą visuomenė į nusikaltimus, kuriais yra kaltinamas A. Labanauskas, reaguoja labai socialiai jautriai.

Ikiteisminį tyrimą pareigūnai pradėjo gavę anoniminį pranešimą, kad vienoje interneto svetainėje yra patalpintas skelbimas su pornografinio pobūdžio nuotraukomis.

„Profesionalus kunilingas ir anuslingas moterims be amžiaus apribojimų Vilniuje, dienos metu. Atlieka 37/196, sportiškas, intelegentiškas vyras“, – buvo rašoma skelbime, kuris jau yra pašalintas tačiau kiti panašaus pobūdžio skelbimai internete iki šiol yra išlikę, tik jose nėra patalpintos pornografinio pobūdžio nuotraukos.

Kai A. Labanausko namuose buvo paimta kompiuterinė technika, pareigūnai joje aptiko 25 įrašus su pornografiniais vaizdais. Iš jų – 10 buvo vaizdų su nepilnamečiais.

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas verslininkas neigia savo kaltę. Ikiteisminio tyrimo metu jis sakė, kad atsisiųsdavo įvairių nuotraukų su Antrojo pasaulinio karo vaizdais, nes jas kolekcionuoja, tačiau kartais atsiųsdavo ir pornografinio pobūdžio vaizdai, kuriuos jis ištrindavo.

Vyras taip pat neigė, kad buvo patalpinęs skelbimą internete ir tyrėjams nurodė, jog tai esą galėjo padaryti kiti asmenys, prisijungę prie jo naudojamo bevielio interneto tada, kai jis trumpam buvo panaikinęs slaptažodį. Kas tie kiti asmenys, kaltinamasis negalėjo pasakyti.

Jeigu teisme bus įrodyta A. Labanausko kaltė, jam grės bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.