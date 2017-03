Prokurorai pasakoja apie I. Strazdauskaitės bylą: pirmas jos leidosi ieškoti vaikinas

Milžiniškas atliktas darbas, bemiegės naktys, kad kuo greičiau surastų prieš savaitę dingusią Ievą Strazdauskaitę. Apie tai suėmus keturis iš šešių galimų įtariamųjų papasakojo tyrimui vadovaujantys prokurorai.

Prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai papasakojo nuo pirmo žingsnio kas ir kaip buvo daroma.

Prokuroras atskleidė, kad pirmas į paieškas leidosi I. Strazdauskaitės draugas, nes su drauge buvo suplanavę kada ji turi būti Vilniuje. Be to, su ja niekaip negalėjo susisiekti telefonu, nors tai jis bandė padaryti kelis kartus. Kai mergina nepasirodė, jos draugas palaukė maždaug pusvalandį, po to leidosi jos ieškoti ir telefonu skambino tikrinti, ar nėra pranešimų apie avariją.

Vaikinas skambino ir draugės tėvams, jie kartu nusprendė pranešti policijai. Pagaliau paaiškėjo, kodėl buvo taip greitai reaguota į pranešimą: grįžimo į Vilnių laikas buvo suplanuotas iš anksto, pranešimų, kad I. Strazdauskaitė pateko į eismo įvykį nebuvo, o ir draugui niekaip nepavyko jos rasti.

Tuoj pat buvo organizuota didžiulė paieška, imta tikrinti viskas, net ir menkiausias užuominas, kur nutrūko merginos kelionė, arba kur ji pasuko ir kodėl pakeitė maršrutą.

„Šitie darbai baigėsi tuo, kad esame teisme“, - sako Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Artūras Urbelis.

Teismui pateikta informacija buvo surinkta labai svari, net keturi iš šeši iš keturių sulaikytų asmenų suimti, kaip ir prašė prokurorai.

Prokuroras sako, kad šis nusikaltimas nužudė ir gimstančią jauną šeimą.

„Šiai dienai yra žinia, kad tyrimo metu dalyvauja šeši įtariamieji, tai dėl dviejų asmenų mes nesikreipėme į teismą, todėl, kad per tas dvi dienas (maksimalus galima sulaikymo laikas - DELFI past.) sugebėjome visgi surinkti pakankamai objektyvių duomenų, kad su nužudymu nėra susiję. - sakė A. Urbelis. - Tai viskas plačiai - nei žinojo, nei slėpimas, nei nepranešimas, nei betarpiškas dalyvavimas, nei bendrininkavimas, jokių sąsajų su tuo nėra.“

Visgi, net ir nesuimti asmenys nepalikti be pareigūnų dėmesio. Jiems paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tačiau kokia jų įtariama rolė, ikiteisminio duomenų prokurorai neatskleidžia, informacija dar tikrinama.

To paties departamento prokuroras Gintas Ivanauskas sako, kad nėra aiškumo, kokia kiekvieno asmens tiksli rolė.

„Supraskite, yra atskleidžiamas nusikaltimas, bet jį reikia dar įrodyti“, - paaiškino nenorą skelbti taip visų laukiamos informacijos, nejau automobilis buvo vienintelė priežastis, dėl kurios mergina tapo tokio žiauraus nusikaltimo auka.