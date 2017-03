Pradėta nagrinėti didžiulė sukčiavimo byla, sargybiniai, kaltinamieji ir jų advokatai vos tilpo salėje

Kovo 21 d. Šiaulių apylinkės teisme pradėta nagrinėti sudėtinga, didelės apimties baudžiamoji byla dėl sukčiavimo. Byloje yra 38 kaltinamieji ir 34 nukentėjusieji, tačiau 5 kaltinamieji į teismo posėdį neatvyko. Nukentėjusieji teismo posėdyje nedalyvavo. Vienu metu teismo posėdis vyko trijose vietose: Šiaulių apylinkės teisme, Alytaus rajono apylinkės teisme ir Vilniaus pataisos namuose.

Šiaulių apylinkės teismo salėje vos tilpo proceso dalyviai: 25 kaltinamieji, jų advokatai, beveik 20 konvojaus pareigūnų. Kadangi daug proceso dalyvių, teismo posėdis vyko keliose vietose: septyni kaltinamieji buvo Alytaus rajono apylinkės teisme, vienas – Vilniaus pataisos namuose. Nors į teismo posėdį 5 kaltinamieji neatvyko, prokuroras Žydrūnas Kungys pradėjo skaityti sutrumpintą kaltinamąjį aktą. Anot prokuroro, įstatymas numato įrodymus suskirstyti dalimis, pagal epizodus. Kaltinamojo akto skaitymas turėtų trukti tris dienas. Iš viso kaltinamąjį aktą sudaro beveik 1 100 puslapių, bylos medžiagą – per 50 tomų.

38 asmenys (32 vyrai, 6 moterys) kaltinami sukčiavimu organizuotoje grupėje, neteisėtu prisijungimu prie informacinės sistemos, neteisėtu disponavimu elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtu mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimu ir valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimu, praneša Šiaulių apylinkės teismas.

Per ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, kad kaltinamieji nuo 2012 m. birželio iki tų pačių metų lapkričio mėnesio skambindavo žmonėms ir įvairiais būdais bandydavo išvilioti jų pinigus. Kaltinamieji prisistatydavo banko, policijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, prokuratūros ar ligoninės darbuotojais. Dažniausiai skambinusieji bandydavo įtikinti aukas, kad per jų sąskaitas „plaunami“ pinigai, todėl norint užkirsti kelią minėtiems nusikaltimams būtina padiktuoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės slaptažodžius ir kodus.

Didelės apimties baudžiamąją bylą nagrinėti iš esmės teismas pradėjo per trečią teisiamąjį posėdį.

Pirmasis posėdis Šiaulių apylinkės teisme įvyko 2016 m. rugpjūčio 30 d., tačiau neatvykus 5 kaltinamiesiems ir 7 advokatams baudžiamoji byla nebuvo pradėta nagrinėti. Be to, prasidėjus teismo posėdžiui paaiškėjo, kad ne visi kaltinamieji yra susipažinę su kaltinamuoju aktu, kad dviem kaltinamiesiems reikia rusų kalbos vertėjo, kad Alytaus pataisos namuose per ankšta patalpa, todėl kaltinamieji stovi koridoriuje. Dėl minėtų priežasčių teismo posėdis buvo atidėtas.

Antrasis posėdis įvyko 2016 m. gruodžio 6 d., tačiau ir tąkart byla nebuvo pradėta nagrinėti, nes 8 kaltinamieji neatvyko į teismo posėdį. Be to, kaltinamieji nurodė, kad pritrūko laiko perskaityti kaltinamąjį aktą.

Per visus teismo posėdžius Šiaulių apylinkės teismo darbuotojams padėjo savanoriai. Per pirmuosius du posėdžius savanoriai teikė pagalbą nukentėjusiesiems.