Prabilo pareigūnas, kuris sekundžių tikslumu žino, kada E. Anupraitis pirko ginklą

„Medikų pateikta pažyma visuomet dar tikrinama ir per 30 dienų po jos gavimo Licencijavimo skyriaus darbuotojai pateikia asmenims atsakymą, ar tikrai gali būti išduotas leidimas ginklui. Leidimai atimami ir po smurto artimoje aplinkoje atvejų, o čia, niekada nieko nebuvo girdėti apie šeimą. Kitas dar baustas administracine tvarka būna, patriukšmauja“, – DELFI sakė R. Klapatauskas.

O kovo 26-27 dienomis jau ginklą gavęs vyras tapo įtariamuoju dėl keturių savo šeimos asmenų nužudymo. 26 metų vyras įtariama, nužudė savo motiną, tėvą, močiutę bei dėdę. Be to, jam pateikti įtarimai sunkiai sutrikdžius savo senelio sveikatą.

Sunku suprasti, kaip prieš pusmetį, spalio 19-tą, medikai vyrą pripažino oficialiai galinčiu turėti ginklą. Tačiau tuomet jis niekam nesukėlė nė menkiausio įtarimo.

„Gavus medikų pažymą, vyras nekėlė įtarimų. Tikrai būna atvejų, kai prašome papildomų duomenų. Šiuo atveju taip nebuvo. Be to, ir jo tėvas buvo įsigijęs du ginklus. Kiek vyko patikrinimų, ginklus šeimoje įtariamojo tėvas laikė saugiai, pagal taisykles“, – sakė R. Klapatauskas.

Be to, E. Anupraitis nekėlė įtarimų ir dėl to, kad visiškai neskubėjo pirkti ginklo. Sulaukęs atsakymo iš Licencijavimo skyriaus, kad gali gauti leidimą ginklui, prašymą ginklui užregistravo tik po kelių mėnesių – sausio 23 dieną. Dar kone mėnesį ginklo E. Anupraitis nepirko. Pirkinys registruotas tik kovo 1 dieną.

„Galėčiau net sekundžių tikslumu pasakyti, kada Ginklų fonde pirktas „Makarov“. Sistema iškart praneša, kai ginklas nuperkamas, – sakė Licencijavimo skyriaus viršininkas.

Ginklas „Iž Makavor“ yra vienas pigesnių parduodamų ginklų. Be to, E. Anupraitis jį pirko komiso pagrindais – ne kaip pirmas šeimininkas, tad tokio ginklo kaina būna dar mažesnė. Tiesa, Ginklų fondo puslapyje kainos nėra neskelbiamos. Taip pat oficialiai neskelbiama, kas buvęs ginklo savininkas. Tačiau buvusiais savininkais tampa ir pareigūnai, ir paprasti šalies gyventojai.

Kaip DELFI sakė R. Klapatauskas, netekti paties ginklo ir leidimo ginklui asmuo gali dėl keleto priežasčių: žmonės policijai tampa žinomi, kaip smurtautojai, kai kurių psichinė būklė ima kelti įtarimų, žmonės panaudoja ar laiko ginklą netinkamai. Net pagrasinus panaudoti ginklą prieš kitą asmenį ar save, tuoj pat imamasi priemonių.

Toje pačioje šeimoje buvo laikomi dar du ginklai, priklausę E. Anupraičio tėvui. Vienas jų skirtas savigynai, taip pat „Makavor“, kitas - dujinis „Blow“. Abu jie po nužudymo rasti seife.

DELFI primena, kad Kauno rajone, Gaižėnų kaime gyvenantis E. Anupraitis įtariamas šeštadienio vakarą į savo šeimos narius paleido mažiausiai 21 šūvį.

Anot prokurorės Auksės Lipkevičienės, vyras kalba apie viską, tik ne apie patį nusikaltimą. Kaltės jis nepripažįsta. Jo būklė pareigūnams kelia įtarimų. Po nužudymo E. Anupraitis išvyko iš namų. Apie nusikaltimą pareigūnai sužinojo tik pirmadienį. Įtariamuoju iškart tapęs vyras antradienį surastas Marijampolėje. Patruliavę kelių policijos patruliai įtariamąjį sulaikė keliaujantį su lagaminu netoli Marijampolės autobusų stoties.

Profesionaliai atlikę darbą pareigūnai nepaliko galimybės E. Aupraičiui pasipriešinti.

Trečiadienį į teismą atvežtas E. Anupraitis dar kartą buvo apklaustas. Teismas tenkino prokurorės prašymą įtariamąjį suimti trims mėnesiams.

„Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad E. Anupraitis ruošėsi išvykti iš Lietuvos. Užsienyje anksčiau yra mokęsis ir turi ryšių. Yra pagrindo manyti, kad jis, būdamas laisvėje ir norėdamas išvengti jam gresiančios itin griežtos laisvės atėmimo bausmės, gali bėgti (slėptis) nuo pareigūnų ar teismo“, - suėmimo motyvus aiškino teisėjas Audrius Meilutis.

Taip pat ikiteisminio tyrimo teisėjas A. Meilutis atsižvelgė į tai, kad įtariamasis buvo sulaikytas su ginklu, o nužudytiesiems padarytos daugybinės šaunamojo pobūdžio žaizdos.

„Įtariamojo elgesys rodo jo pavojingumą visuomenei. Jis gali daryti naujus nusikaltimus, todėl būtina apsaugoti visuomenę nuo galimų grėsmių“, - sakė teisėjas.

Šią nutartį per 20 dienų galima skųsti Kauno apygardos teismui.