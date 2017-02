Po tragiškos avarijos prakalbo liudininkai ir pažinojusieji žuvusį vaikiną

Tragiškos avarijos vietoje, kur šeštadienio vakarą žuvo 20-metis, sekmadienį kauniečiai, daugiausiai jaunesnio amžiaus aplinkinių Vilijampolės daugiabučių gyventojai, degė atminimo žvakeles ir su ašaromis akyse dalinosi kraupiomis įvykio aplinkybėmis.

Šeštadienio vaizdas pribloškė ir šalia avarijos vietos veikiančios užkandinės darbuotojas, kurios vaizdą po avarijos Vilijampolėje matė savo akimis.

„Išgirdome smūgį ir išbėgome į lauką pažiūrėti. Automobilis buvo išsibarstęs dalimis, ant važiuojamosios dalies gulėjo vaikinas, kuris, kaip visi aplinkui kalbėjo, sukniubo išlipęs iš automobilio. Iš karto po incidento sustojo šalia važiavę vairuotojai. Visi laukė atvykstančių medikų, nes vaizdas buvo kraupus, o žmonės nelabai kuo galėjo padėti“, – praėjusio vakaro nelaimės aplinkybėmis dalinosi kaunietė.

Portalo „Kas vyksta Kaune“ skaitytojas Julius teigia kartu su kitais kauniečiais dar bandęs padėti automobilyje po avarijos įkalintam jaunuoliui.

„Važiavau namo ir tik per porą sekundžių nepatekau į šią avariją. Tikėjausi, kad vaikinas išgyvens, nes dar judėjo, buvo sąmoningas. Kalbėjo, sakė, kad jis Tomas. Galvojau per bagažinę ištrauksime jį ar bent atlaisvinsim. Bet be ugniagesių tai buvo neįmanoma. Iš bagažinės ištraukiau vaiko vežimėlį. Darau prielaidą, kad be tėčio liko kūdikis“, – įvykio aplinkybes pasakojo kaunietis.

Prie stotelės atminimo žvakutę atėjęs uždegti žuvusio vaikino buvęs klasiokas sakė, kad nėra ko kaltinti dėl šios avarijos, mat automobiliu važiavę jo draugai buvo girti.

Vienas vyriškis pagerbti žuvusio atminimą atvažiavo taksi automobiliu, po kelių minučių atkeliavo trys merginos, kurios degdamos žvakutes, sunkiai valdė ašaras.

Pirminiais duomenimis, tragiška jauno vaikino gyvybę atėmusi avarija šeštadienio vakarą Kaune įvyko, kai „Peugeot“ vairuotojas, važiuodamas dideliu greičiu, posūkyje nesuvaldė automobilio ir rėžėsi į stulpą. Po avarijos automobilio keleivis, 19-metis vaikinas skubiai pristatytas į Kauno klinikų reanimaciją, kur medikai dar ir dabar kovoja dėl jo gyvybės.

Kol buvo likviduojami avarijos padariniai, Neries krantinės atkarpa buvo uždaryta, vairuotojai buvo nukreipiami kitomis gatvėmis.

Ar vairuotojas tikrai buvo apsvaigęs nuo alkoholio, paaiškės atlikus kraujo tyrimą.

