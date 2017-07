Per reidą Vilniuje įkliuvęs BMW vairuotojas pareigūnui: man gaila tavo vaikų, seni

Penktadienio vakarą, 22 val., reidas sostinėje prasidėjo Kareivių g., prie Valakampių tilto.

Beisbolo lazda apdaužytas „Mitsubishi“

Čia įkliuvo automobilį „Mazda“ vairavęs 21 metų jaunuolis, niekada neturėjęs teisės vairuoti.

Už tokį patį nusižengimą nubaustas ir „Renault Laguna“ vairuotojas - Lietuvoje gyvenantis Baltarusijos pilietis (gim. 1988 m.). Jis pateikė baltarusišką vairuotojo pažymėjimą, tačiau turintys leidimą gyventi Lietuvoje užsieniečiai per pusmetį privalo gauti lietuvišką vairuotojo pažymėjimą, o šis baltarusis mūsų šalyje gyvena jau daugiau nei dvejus metus. Todėl jis nubaustas už vairavimą neturint tam teisės Lietuvoje.

Kareivių g. pareigūnų dėmesį atkreipė atvažiuojantis „BMW 330“, skleidžiantis keistus garsus. Sustabdžius šį automobilį paaiškėjo, kad viena jo galinė padanga nudilusi iki kordo, kuris, trindamasis į asfaltą, ir skleidžia keistus garsus. Jaunas vairuotojas sakė žinantis, kokia padangos būklė, noriai pozavo prie jos ir žadėjo padangą pakeisti. Pareigūnai panaikino šio BMW techninės apžiūros galiojimą, nes tokia padanga gali bet kurią akimirką sprogti, o pasekmės gali būti labai skaudžios.

Po to čia įkliuvo dar vienas „beteisis“. Niekada vairuotojo pažymėjimo neturėjęs vaikinas vairavo „Mitsubishi Colt“. Automobilio priekinis stiklas sudaužytas dviem smūgiais pailgu kietu daiktu, mašinoje pribyrėję duženų. Vieno galinio rato diskas sudaužytas. Be to, policininkų stabdomas „Mitsubishi“ vairuotojas sustodamas užvažiavo ant šaligatvio.

Vairuotojo draugai teigė, kad automobilį kažkas apdaužė beisbolo lazda. Bet pats vairuotojas pareigūnams teigė, kad stiklas buvo sudaužytas jau tada, kai jis pirko mašiną.

Vaikinui surašytas protokolas už vairavimą neturint tam teisės.

Kareivių g. sustabdytas ir girčiausias per šį reidą įkliuvęs vairuotojas: „VW Sharan“ vairavęs vaikinas (gim. 1993 m.) „pripūtė“ 1,10 prom. Dar girtesnis keleivis, išlipęs iš automobilio, ėmė rėkauti ir viskuo piktintis, bet pareigūnai įkalbėjo jį nusiraminti.

Keli vairuotojai buvo paauklėti dėl to, kad nekreipė dėmesio į laikinuosius kelio ženklus, nurodančius sumažinti greitį. O „Volvo S80“ vairuotojas sustodamas užvažiavo ant vieno iš gatvėje sustatytų signalinių kūgių.

Itin žioplas šonaslydžio mėgėjas

Apie 1 val. reide dalyvaujantys policijos ekipažai užėmė pozicijas prie žiedo, esančio greta Edukologijos universiteto.

Konstitucijos pr. nemalonumai ištiko draugo „Audi A6“ vairavusį vaikiną. Nors jis buvo išgėręs labai nedaug (0,07 prom.), jam teks mokėti baudą (nuo 230 iki 300 eurų) ir lankyti specialius kursus, nes jaunuolis neturi dviejų metų vairavimo stažo, todėl sėsdamas prie vairo privalo būti absoliučiai blaivus.

Ten pat įkliuvo ir jauna moteris, vairavusi „Mercedes“. Ji pateikė Rusijoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, bet bus baudžiama už vairavimą neturint tam teisės. Daug metų Lietuvoje gyvenanti Rusijos pilietė jau seniai privalėjo įgyti lietuvišką pažymėjimą. Moteris taip nuliūdo dėl ištikusių nemalonumų, kad net policininkai ėmė ją guosti, bet nuo atsakomybės neatleido.

Tuo metu, kai prie žiedo darbavosi šeši Kelių policijos patrulių ekipažai, greta esančio sporto, laisvalaikio ir verslo centro „Forum Palace“ aikštelėje virė gyvenimas - čia buvo automobiliais suvažiavę daugybė jaunimo.

Staiga iš ten pasigirdo galingo variklio riaumojimas ir padangų cypimas - aikštelėje ėmė „driftinti“ BMW vairuotojas. Aikštelėje, kur stovėjo daugybė automobilių, gilią naktį riaumojantis BMW „piešė saules“, skersas nardė tarp stovinčių mašinų taip, kad svylančių padangų dūmai buvo matomi iš toli. Tuo, žinoma, susidomėjo ir greta dirbę pareigūnai, ir žurnalistai.

Policininkai iškart nuvažiavo į naktiniu gyvenimu garsėjančią „Forum Palace“ aikštelę ir sustabdė įsisiautėjusį vairuotoją. Prie BMW vairo sėdėjo 26 metų vyrukas, pasidabinęs auksiniais papuošalais. Patikrinus alkotesteriu paaiškėjo, kad alkoholio jis negėręs. Tačiau elgėsi jis keistokai. Rėkavo, puikavosi tikrais ar tariamais turtais ir t.t.

Gyrėsi esąs labai turtingas, paklaustas, ką dirba, pareiškė: „Plaunu bapkes!“ (išvertus į normalią kalbą: Legalizuoju neteisėtai gautus pinigus). Policininkui jis rėkė: „Man tavęs gaila! Tavo vaikų gaila, seni! Nes tavo atlyginimas tragiškas! Driftinau ir driftinsiu!“. Beje, tam pareigūnui iki „senio“ - dar keliasdešimt metų.

Vienas iš įvykio vietoje buvusių pareigūnų tuos rėkavimus negarsiai pakomentavo: „Viso Vilniaus oligarchas vaikščios pėsčias“.

Kiek vėliau šiek tiek apsiraminęs BMW vairuotojas prisipažino nematęs maždaug už šimto metrų stovinčių policijos automobilių. Vėl visus vadino seniais, net paauglius. Ir vėl ėmė pasakoti apie savo turtus: turįs „Porsche“, kuriuo dabar važinėsis, pasakojo gyvenantis prestižiniame Vilniaus mikrorajone ir t.t.

Jam surašytas protokolas dėl chuliganiško vairavimo. Už tai įstatyme numatyta bauda nuo 450 iki 550 eurų ir vairuotojo pažymėjimo atėmimas nuo 1 iki 2 metų.