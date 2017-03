Per baisią avariją du žmones pražudęs vairuotojas: žuvusiojo šeima mane nori sužlugdyti

„Paliktas laisvėje greičiau galėčiau nukentėjusiesiems atlyginti žalą ir taip pateisinti jų lūkesčius“, – antradienį Vilniaus apygardos teisme nurodė V. Krasauskas.

Dėl tragiškai pasibaigusios avarijos 4 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme, ją atliekant atvirojoje kolonijoje, nuteistas V. Krasauskas apeliacinės instancijos teismo prašo ne tik sušvelninti jam skirtą bausmę, bet ir jos vykdymą atidėti. Jis taip pat įsitikinęs, kad vieno per avariją žuvusio vyro vaikai, byloje pripažinti nukentėjusiaisiais, nori jį sužlugdyti ir iš nelaimės siekia pasipelnyti, todėl prašo sumažinti jiems priteistos neturtinės žalos atlyginimą.

Trakų rajono apylinkės teismas tėvo netekusiems sūnums priteisė po 7,5 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.

„Jie su tėvu negyveno, buvo jį apleidę, nesirūpino ir nepalaikė jokių ryšių, – teisme pareiškė V. Krasauskas.

Tai jam esą buvo sakęs pats žuvusysis, be to, esą jis ir pats matydavo, kad jau suaugę vaikai su tėvu nebendrauja, nors pats vos už keturių kilometrų gyvenusio žuvusiojo namuose per metus lankydavosi tik tris ar keturis kartus per metus.

„Be to, man ir vienas sūnus, su kuriuo dirbu, pats yra sakęs, kad nieko bendro su tėvu neturi, o kitą tik teisme pamačiau“, – kalbėjo V. Krasauskas.

Tokios nuteistojo kalbos įskaudino tėvo netekusius vaikus – jie teisėjų paprašė į teismą iškviesti ir apklausti kaimynus, kurie paliudys, jog sūnų ir tėvo santykiai buvo artimi.

Teisėjų kolegijai pirmininkaujanti teisėja Aušra Valinskienė pritarė nukentėjusiųjų pozicijai ir papildomai apklaus žuvusiojo kaimynus. Taip pat teisme buvo apklaustas V. Krasauskas – jis aiškino, kad po tragiškos avarijos visiškai atlygino žalą vieno žuvusiojo šeimai, taip pat atsiskaitė su dabar pretenzijas jam reiškiančių vaikų tėvo sugyventine, padengė per eismo įvykį sužaloto vyro gydymo išlaidas Teritorinei ligonių kasai.

„Šeimoje yra sunki padėtis, nes gaunu 500 eurų atlyginimą ir turiu mokėti už savo klaidas“, – teisėjų malonės prašė V. Krasauskas.

Vyras įsitikinęs, kad teisėjai ne tik turėtų sumažinti neturtinės žalos atlyginimą tėvo netekusiems vaikams, bet ir sušvelninti paskirtą bausmę, nes jis visų nukentėjusiųjų atsiprašė, gailisi, o tragišką įvykį esą „įtakojo ir rizikingas pačių nukentėjusiųjų algesys“.

Nuteistasis įsitikinęs, kad teismas jam pagrįstai trejiems metams atėmė teisę vairuoti transporto priemones – netuėrdamas šios teisės jis daugiau negalės pažeisti Kelių eismo taisyklių.

„Manau, kad man skirta per griežta bausmė – taip, kartą buvau teistas, bet paleistas lygtinai ir laikiausi man skirtų įpareigojimų“, – aiškino V. Krasauskas.

Jis dar 2006 m. spalį buvo nuteistas dėl nužudymo, tačiau jam 2011 m. buvo suteikta malonė.

Bylos duomenimis, tragiška avarija Trakų rajone, kelio Kariotiškės-Dėdeliškės 7-ame km nutiko 2015 m. rugsėjo 23 d., apie 9.54 val., kai V. Krasausko vairuojamas „Audi 80 Avant“ rėžėsi į priešpriešais važiavusį „Audi A8“. Po susidūrimo „Audi 80 Avant“ vertėsi, iš jo iškrito ir žuvo keleiviai – 44 ir 49 metų vyrai. Vairuotojas susižalojo nesunkiai, jis buvo paguldytas į ligoninę stebėti, o vėliau uždarytas į areštinę.

Dar vienas „Audi 80“ keleivis, 46-erių metų vyras, patyrė nesunkų sveikatos sutrikdymą.

Eismo įvykio metu V. Krasauskas buvo neblaivus – jam nustatytas 1,74 prom. girtumas.