Pareigūnai pričiupo gaujos narius, priešintis buvo beprasmiška

Žvejybos uosto rajone narkotikų platintojas buvo stebimas ne vieną mėnesį, po to, kai jo bute mirė perdozavęs žmogus. Ištaikę tinkamą progą pareigūnai čiupo gaujos narius.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai praneša, kad Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (VPK KPONTV) ir Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus pareigūnai baigė ikiteisminį tyrimą dėl narkotinių medžiagų platinimo Klaipėdoje, Žvejybos uosto rajone.

Baudžiamojon atsakomybėn patraukti trys anksčiau ne kartą teisti asmenys. 1973 metais gimęs Sulupės g. bendrabutyje gyvenantis klaipėdietis kaltinamas prekiavęs medicininiais pleistrais su narkotine medžiaga – fentaniliu, kiti asmenys, įtariama, disponavo kvaišalais, neturėdami tikslo jų platinti.

Kaltinamasis į KPONTV tyrėjų akiratį pateko 2016 m. pavasarį po to, kai jo bute nuo narkotikų perdozavimo mirė su organizuotu nusikalstamumu siejamas asmuo. Be to, 2016 m. vasarą asmuo pats kreipėsi į policiją pranešdamas, kad buvo apiplėštas. Pasak jo, du užpuolikai įsiveržė į jo butą ir, grasindami sumušti, pagrobė 6 pleistrus ir 25 tabletes su narkotiniais ir psichotropiniais vaistais.

Uostamiesčio teisėsaugininkai nustatė, kad pagal gydytojo leidimą atitinkamus vaistus gaudavęs bedarbis juos parduodavo ir tam, kad anksčiau laiko būtų išrašytas naujas receptas, ryžosi melagingai pranešti apie neva įvykdytą plėšimą.

2016 m. rudenį prie kaltinamojo daugiabučio KPONTV pareigūnai sulaikė, įtariama, pleistrą su narkotikais įsigijusį asmenį. Taip pat buvo sulaikyta ir narkotikų pardavėjo sugyventinė. Pas ją rasti švirkštai su narkotinių ir psichotropinių medžiagų likučiais.

Kaltinamieji buvo uždaryti į Klaipėdos apskrities VPK areštinę, vėliau jiems paskirtos švelnesnės už suėmimą kardomosios priemonės.

Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti baudžiama laisvės atėmimu nuo 2 iki 15 metų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str., asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir nepripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.