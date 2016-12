Nuteistas viešnamiams Kaune ir Vilniuje vadovavęs buvęs Krikščionių partijos narys

Be to, teismas įpareigojo jį sumokėti 753 eurus į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą ir be jo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo jam draudžiama išvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms, praneša Kauno apylinkės teismas.

Kartu su juo bendrininkų grupėje veikusi V. J. nuteista pusantrų metų laisvės atėmimo bausme, atidedant jos vykdymą vieneriems metams. Ji, kaip ir D. Kripas, negalės išvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms be jos priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Ji taip pat turės sumokėti 564 eurus į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Dar viena moteris, 25 metų V. K., veikusi kartu su D. Kripu ir V. J., atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir baudžiamoji byla jos atžvilgiu nutraukta. Laiduoti už V. K. atsakomybę prisiėmė jos teta. Teismas nustatė pusantrų metų laidavimo terminą. V. K., kaip ir kiti bendrininkų grupės nariai, į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą turės sumokėti 564 eurus.

Teismas nustatė, kad šiam prostitucijos verslui, išvystytam Kaune ir Vilniuje, vadovavo 42 metų kaunietis D. Kripas. Jis su minėtomis moterimis buvo pasiskirstę vaidmenimis. D. Kripas surasdavo ir išnuomodavo butus, aprūpindavo buities reikmenimis, nustatydavo lytinių paslaugų įkainius.

Nustatyta, kad D. Kripas iš prostitucijos kas mėnesį gavo tiksliai nenustatytą kiekį – nuo 3 tūkts. litų iki 16 tūkst. litų – pajamų per mėnesį.

Jo bendrininkės turėdavo reklamuoti teikiamas „erotinio masažo“ paslaugas ir ieškoti naujų darbuotojų, priimti naujas merginas į darbą, nurodyti, jog naujos darbuotojos įsigytų verslo liudijimą, fotografuoti apsinuoginusias merginas, o nuotraukas talpinti internete.

Jos taip pat turėjo kontroliuoti darbuotojas, skirstyti pinigus, spręsti kilusias problemas.

Be to, D. Kripas kaltinamas tuo, kad jis, veikdamas bendrininkų grupėje su V. K., siekė nuslėpti neteisėtai vykdomą prostitucijos veiklą, todėl įsteigė uždarąją akcinę bendrovę, kuriai vadovavo V. K.

Taip pat D. Kripas ir V. K. buvo kaltinami tuo, jog jie, siekdami išvengti teisinės atsakomybės už neteisėtai organizuojamą erotinių masažų veiklą, gamino netikrus dokumentus: paslaugų sutarčių blankus, kuriuose nurodydavo melagingą informaciją.

Teismas, skirdamas D. Kripui bausmę, atsižvelgė į tai, kad jis buvo aktyviausias šio nusikaltimo vykdytojas, tačiau teisiamas pirmą kartą, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, darbą, du vaikus, vienas iš jų yra nepilnametis. Taip pat jis nepadarė naujų nusikaltimų nuo ikiteisminio tyrimo pradžios. Dėl šių priežasčių teismas mano, kad baudžiamosios atsakomybės uždaviniai gali būti pasiekti ir be realios laisvės atėmimo bausmės.

Skiriant bausmę V. K., atsižvelgta į tai, kad ji teisiama pirmą kartą, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, darbą, nuo ikiteisminio tyrimo pradžios daugiau nenusikalto. Pažymėtina, kad valstybinį kaltinimą palaikiusi prokurorė buvo siūliusi V. J. skirti kitą įpareigojimą – nebendrauti ir neieškoti ryšių su merginomis, dirbusiomis masažistėmis. Tačiau tuo metu galiojęs įstatymas tokio įpareigojimo nenumatė, todėl bausmės paskirties įgyvendinimui paskirta kita baudžiamojo poveikio priemonė – įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Teisminio nagrinėjimo metu buvo gautas V. K. tetos prašymas perduoti V. K. jos atsakomybei pagal laidavimą be užstato ir atleisti kaltinamąją nuo baudžiamosios atsakomybės. Pažymėtina, kad V. K. atitiko įstatymo numatytas laidavimo sąlygas: kaltę visiškai pripažino, gailėjosi, daugiau nenusikalto, atskleidė ne tik savo, bet ir kaltinamojo D. Kripo nusikalstamus veiksmus. Teismas padarė išvadą, kad laiduotoja S. K. yra verta teismo pasitikėjimo ir gali daryti teigiamą įtaką V. K.

Teismas nusprendė, kad V. K. gali būti atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato, kadangi jos teta S. K. per mėnesį uždirba 600 eurų, o šeimoje yra trys asmenys.

Ši byla buvo nagrinėjama šiek tiek ilgiau nei ketverius metus, visų pirma, dėl to, kad beveik dvejus metus truko merginų, kurios vertėsi prostitucija, apklausos. Dauguma jų, prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, išvyko gyventi ir dirbti į užsienį. Kai kurioms teismo posėdžius ignoravusioms merginoms teismas skyrė atvesdinimą ar baudas. Kita priežastis, kodėl ilgai truko bylos nagrinėjimas, - kaltinamojo D. Kripo advokatės liga, dėl kurios neįvyko apie penktadalis posėdžių. Taip pat dažnos kitų kaltinamųjų ar jų advokatų ligos, gynėjų kaita.

Šį nuosprendį per 20 dienų galima skųsti Kauno apygardos teismui.