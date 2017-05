Nusikaltėlių žiaurumas ir įžūlumas drebina Lietuvą. Ar policija pajėgi suvaldyti situaciją ?

Užmušti vaikai, nušauti su kriminaliniu pasauliu siejami vyrai, grobiami ir šaltakraujiškai žudomi žmonės. Visa tai drebina Lietuvą ir kelia klausimų, ar žiaurūs nusikaltėliai darosi visai nevaldomi?

„Jau trys metai, kai nusikalstamumas Lietuvoje mažėja. Jei šnekant apie konkrečius skaičius, tai 2015 metais esame užregistravę apie 80 tūkstančių nusikaltimų, pernai metais – ne pilnus 60 tūkstančių, – sakė Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas. – Jei kalbant apie sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, tai praeitais metais, lyginant su užpraeitais, sumažėjo apie 13 procentų. Pastaruoju metu visuomenė tapo sąmoningesnė ir netoleruoja tokių įvykių, kaip Ievos Strazdauskaitės nužudymas, šeimos išžudymas (Kauno rajone, Gaižėnų kaime - DELFI past.), tėvo bandyta nužudyta mergina. Visuomenė tampa nepakanti tokiems nusikaltimams“.

Policijos vadovas neslepia, kad Lietuvoje nusikaltėlių gaujos keičia taktiką, tačiau brutalūs nusikaltimai tampa pavieniai. Be to, anksčiau būti nusikaltėliu savotiškai buvo išreiškiamas net didžiavimasis, dabar nusikaltėliai stengiasi to neviešinti.

Be to, keičiasi ir nusikaltimų kryptis: anot L. Pernavo, nusikaltėliams tinka viskas, iš ko galima gauti pinigų, tačiau tobulėjant technologijoms, nusikaltėliai jomis aktyviai naudojasi, tad itin dažni telefonu ir internetu vykdomi nusikaltimai.

Viešai užpulti žmonės kur kas retesnis atvejis, net tuomet, kai Lietuvą kone valdė nusikalstamos grupuotės.

Organizuotas nusikalstamumas atsitraukė į pogrindį.

„Organizuotas nusikalstamumas įgauna visai kitokį pobūdį. Labai nedaug tos brutalios jėgos naudojama, dažniausiai, tik tų pačių grupuočių viduje, o pačios grupuotės daugiau išnaudoja ne fizinį, o protinį potencialą. Nusikaltimai internetinėje erdvėje neša daug didesnė pelną ir susekti daug sudėtingiau“, – sakė L. Pernavas.

