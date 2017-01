Nufilmuota, kaip konfiskuotos cigaretės virsta trąšomis ūkininkų laukams

Konfiskuotas kontrabandines cigaretes nuspręsta sunaikinti, tačiau nesudeginti, o paversti trąša.

Ketvirtadienį Širvintų rajone vyko bandomasis Lietuvos muitinės konfiskuotų cigarečių naikinimas, kurio metu buvo vertinamos cigarečių naikinimo sąlygos ir reikalavimai.

Šio naikinimo metu buvo stebima, ar UAB „Biodegra“ pasiūlymas naikinti konfiskuotas cigaretes jas kompostuojant gali būti pripažintas tinkamiausiu Muitinės departamentui perkant cigarečių naikinimo paslaugas.

Tam, kad muitininkai įsitikintų tinkamumu naikinti konfiskuotus rūkalus, įmonė beveik 4 tonas konfiskuotų cigarečių ir tabako sunaikino neatlygintinai.





Bandomąjį naikinimą stebėję Lietuvos muitinės pareigūnai galėjo įvertinti, ar naikinimo būdas atitinka griežtus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus reikalavimus. Nelegaliai per sieną gabentos cigaretės buvo sukapotos smulkintuvuose ir vėliau sumaišytos su komposto žeme.

„Taip naikinti kontrabandą yra net keturis kartus pigiau nei deginti. Be to, procesas užtrunka gerokai trumpiau ir per tą patį laiką galime sunaikinti gerokai didesnius kiekius tabako gaminių, – pasakojo Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus viršininkas Arentas Vingrys. Taip pat gera žinoti, kad tokiu būdu sunaikinti rūkalai dar atneša ir naudos, nes vėliau iškeliauja pas ūkininkus ir pasitarnauja Lietuvos žemdirbiams kaip natūrali trąša“.

Pernai Lietuvos muitinė sunaikino beveik 128 milijonus vienetų (arba 6,4 milijono pakelių) kontrabandinių cigarečių, kurias tiek pasienio postuose, tiek šalies viduje iš kontrabandininkų konfiskavo muitinės pareigūnai. Taip pat muitininkai sunaikino ir apie 15 kilogramų tabako, daugiau kaip 7 tonas alkoholinių gėrimų ir 107 kg narkotinių bei psichotropinių medžiagų.

Konfiskuotas akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes ir alkoholį muitininkai naikina laikydamiesi Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų. Jeigu kontrabandinės cigaretės būtų pardavinėjamos, būtų iškreipiama legali rinka, kenkiama teisėtam ir sąžiningai mokesčius mokančiam bei darbo vietas kuriančiam verslui.