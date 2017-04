Net ir visiškai prisigėrusi rokiškėnė jėgų neprarado - vyrą mušė staliuku

Policijos pagalbos paprašė Rokiškyje gyvenantis vyras (gimęs 1959 m.). Girtas rokiškėnas (1,99 prom.) policijai pareiškė, kad balandžio 16 d. apie 19 val. namuose jo girta (2,69 prom.) buvusi sutuoktinė (gimusi 1963 m.), gyvenanti kartu, konflikto metu sudavė žurnaliniu staliuku jam per galvą.

Nors už pareigūnų papirkimą numatyta baudžiamoji atsakomybė ir apie tai nuolat praneša žiniasklaida, pažeidimus darančių vairuotojų tai nė kiek negąsdina. Maža to, jie sugeba policininkus ir nustebinti.

Vilniaus kelių policija trečią naktį iš eilės sostinėje surengė reidą. Šį kartą visi tikrinti vairuotojai buvo blaivūs, tačiau net penkiems teks mokėti nemenkas baudas už tai, kad sėdo prie vairo neturėdami teisės vairuoti. Be to, neaiškus per reidą įkliuvusio armėno likimas - paaiškėjo, kad jis jau 13 metų gyvena Lietuvoje nelegaliai.