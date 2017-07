Netrukus, apie 3.05 val., policijos patruliai minėtą „CityBee“ automobilį pastebėjo A. Goštauto ir Vilniaus gatvių sankryžoje. Įtarimai pasitvirtino - vairuotojas girtas. Vytautui L. (gim. 1996 m.) nustatytas 2,21 prom. girtumas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Automobilių trumpalaikės nuomos paslaugos „CityBee“ klientams šis išskirtinis automobilis buvo pristatytas mažiau nei prieš mėnesį, birželio pradžioje.

Šį įvykį pakomentavo „CityBee“ vadovas Lukas Yla: „Mes dedame visas pastangas, kad mūsų paslaugomis vartotojai naudotųsi atsakingai ir laikytųsi Kelių eismo taisyklių (KET). Tokie nemalonūs atvejai yra atspindys, kad daliai Lietuvos vairuotojų vis dar trūksta asmeninės atsakomybės, prieš sėdant prie automobilio vairo.

Aktyviai bendradarbiaujame su Lietuvos kelių policijos tarnyba kartu ieškodami būdų, kaip sumažinti pažeidėjų skaičių. Tačiau labai tikimės ir mūsų bendruomenės bei visos visuomenės dar aktyvesnio įsitraukimo.

Automobilį vairavęs asmuo, tik sužinojus apie eismo įvykį ir jo detales, sistemoje buvo užblokuotas. Kelių policija vairuotojui pateikė protokolą dėl vairavimo neblaiviam. Toliau dirbame su teisėsauga dėl vairuotojo atsakomybės sukėlus eismo įvykį.

Be to, šis asmuo turės padengti visą eismo įvykio metu patirtą žalą, nes vairavo būdamas neblaivus. Tokiais atvejais patirtos žalos eismo įvykio metu nepadengia draudimo išlaidos. Kol kas nuostoliai skaičiuojami, tačiau pagal pirminę apžiūrą, įskeltas automobilio priekinis bamperis, sugadinti padanga ir ratlankis. Preliminariais skaičiavimais žala siekia 4 tūkst. eurų. Vairuotojui teks sumokėti dar ir 300 eurų nuobaudą, dėl to, kad vairavo automobilį neblaivus.