Naktinis reidas Vilniuje: užsieniečiams apkarto lietuviškos linksmybės

Vilniaus kelių policijos valdybos pareigūnai prieš vidurnaktį tikrino vairuotojus mieste. Reido pradžioje patikrinti vairuotojai turėjo ir tvarkingus dokumentus, ir vairavo blaivūs. Tačiau policijai ėmus tikrinti vairuotojus S. Batoro gatvėje, prasidėjo pažeidimų registravimas.

Iš žvejybos pajūryje jau naktį grįžtantis „Toyota Land Cruiser“ vyras automobiliu tempė ir priekabą su motorine valtimi. Vyras nustebo, kai pareigūnai pasidomėjo, koks tempiamos valties svoris ir ar jis turi BE kategoriją ( jo automobilio tempiamai priekabai). Vyras patikino, kad niekada anksčiau tai niekas neklausė. Anot vairuotojo, jis pirmą kartą girdi, kad reikia kitokio, nei tik įprastinio automobilio vairuotojo pažymėjimo, tačiau tai neišgelbėjo nuo baudos. Žmogus nesiginčijo, tik atvirai stebėjosi, kad anksčiau niekada nė vienas pareigūnas jam nėra to sakęs, juolab, skyręs baudą.

Antrasis reido metu įkliuvęs vairuotojas neturėjo nė įprastinio vairuotojo pažymėjimo. „Opel“ vairavęs vyras anksčiau kaip reikiant viršijo greitį, tačiau laiku perlaikyti egzaminus, kad pasibaigus nuobaudai atgautų teisę vairuoti, taip ir nesugebėjo.

Neblaivių lietuvių policijos pareigūnai nesustabdė per visą naktį. Tačiau Pylimo gatvėje (šalia sankryžos su Klaipėdos gatve), įkliuvo net du neblaivūs užsieniečiai. Vokietijos piliečiui linksmybės su bičiuliais kaip reikiant apkarto. Išsinuomoję „CityBee“ automobilį vyrai prisivaišino klube. Prie vairo buvęs vokietis buvo ramus iki alkoholio matuoklis parodė jo linksmybių pasekmės – 1,29 promilių girtumą. Tuomet ir prasidėjo monologas, kad jis turi savo teises, ėmė lietis pasipiktinimas, kodėl iš viso jį kažkas filmuoja ir fotografuoja, be to, vyras aiškino, kad puikiai jautėsi, tad nesuprato, iš kur atsirado toks girtumas. Po to pridūrė, kad „vienu alaus bokalu buvo per daug“.

Su vokiečiu vykę jo draugai vis klausinėjo, kad bus ir kodėl jų draugą policijos prašo su jais kažkur važiuoti. Vairuotojui teko vykti į policijos komisariatą, mat išaiškinti, kodėl paskirta bauda turėjo vertėjas. Vyras lietuviškai visai nekalbėjo.

Automobilį, kuris priklauso „CityBee“, išgabentas iš įvykio vietos autovežiu, kurį atsiuntė įmonės atstovai. Tai jau ne pirmas atvejis, kai klientai nesilaiko kelių eismo taisyklių, nors anksčiau tekdavo automobiliu pasirūpinti pareigūnams.

O štai Lietuvoje gyvenantis italas, matyt, jau gerai žino, kad siautėti ir reikšti pretenzijų, jei jau pats prasižengei, neverta. Klaipėdos gatve „Audi“ vairavęs vyras, jau netoli policijos pareigūnų, ėmė statyti automobilį kelkraštyje. Tačiau vargu ar pagalvojo, kad tos bandymas jį ir išduos, automobilį jie ėmė statyti prie draudžiančio tai daryti ženklo.

Policijos pareigūnai nuėjo iki „Audi“ ir pakalbino vairuotoją. Įtarimai, kad vyras bandė išvengti patikrinimo dar labiau sustiprėjo ir policininkas paprašė vyro pasitikrinti, ar vairavo blaivus. Italas išties prie vairo sėdo būdamas neblaivus. Alkoholio matuoklis parodė 1,02 prom. girtumą.

Kelių policijos pareigūnai reidus rengia kasdien visoje Lietuvoje. Iš anksto vietos nepranešamos, tad vairuotojams lieka patiems būtų atsakingiems, kad neįkliūtų už kelių eismo taisyklių pažeidimus ar girtavimą.