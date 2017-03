Mulkinamas žemaitis susivokė tik tada, kai prarado dešimtis tūkstančių

Telšių apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.

Nuo 2015 m. gruodžio 22 d. iki 2016 m. rugsėjo 16 d., vyras (gimęs 1951 m., gyv. Telšių r.) įtikintas nežinomo asmens, atsidarė internetinėje svetainėje asmeninį kabinetą, į kurio sąskaitą įnešė 36 000 dolerių. Be to, įtikintas, kad jam atneš pelno, nusipirko akcijų už 25 000 eurų. Maža to, apgautas sumokėjo už akcijų komisinį mokestį 7 500 dolerių ir dar investavo 15 000 eurų į tariamai pelningą sandorį.

Internetiniame asmeniniame kabinete nurodoma, kad asmens vardu yra 86 000 dolerių, bet norint juos išgryninti, reikalaujama įnešti 30 proc. sumos.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas