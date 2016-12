Mėsą į Kaliningradą vežusius rusus muitininkai uždarė už grotų

Trečiadienio, gruodžio 21 d., vakarą Kybartų kelio posto muitinės pareigūnai sulaikė vilkiką, kuriuo į Rusijos Kaliningrado sritį mėginta neteisėtai įvežti didelį neaiškios kilmės mėsos krovinį. Sulaikyti ir du Rusijos piliečiai – kyšį pareigūnams mėginęs įsiūlyti vairuotojas bei dar vienas, su šia kontrabanda siejamas asmuo.

Apie 21 val. į Kybartų kelio postą vilkiku DAF atvažiavęs Rusijos pilietis A. K. žodžiu deklaravo, kad vyksta be krovinio – grįžta į Rusijos Kaliningrado sritį. Tačiau pareigūnams be kelionės leidimo pateikė ir pasą su 200 eurų. Paklausus, kam skirti šie pinigai, vairuotojas atvirai pasakė, kad, tiesą sakant, be jokių dokumentų gabena šaldytos mėsos krovinį, kurio siūlė muitininkams „nepastebėti“.

Tačiau pareigūnai ne tik patikrino vilkiko puspriekabę, bet ir iškvietė Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnus, kurie sulaikė ne tik vairuotoją, bet ir netoliese lengvajame automobilyje lūkuriavusį kitą Rusijos pilietį – D. Š., siejamą su šia mėsos kontrabandą. Iš viso kontrabandos būdu į Rusiją mėginta išvežti 21 toną neaiškios kilmės mėsos, kurios preliminari vertė – apie 16 500 eurų, praneša MKT.

Pareigūnai sulaikė abu vyriškius, o MKT Kauno skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kontrabandos ir mėginimo papirkti. Tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokurorai.