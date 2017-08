Mažeikių rajone po nuvirtusiu medžiu rastas negyvas žmogus

Rugpjūčio 14 d. apie 22.29 val. Lazdijų r., kelio Alytus-Seirijai-Lazdijai 26-ąjame kilometre, automobilis „Opel Astra“, vairuojamas blaivaus alytiškio (gim. 1966 m.), partrenkė dviratininką (gim. 2002 m.), kuris važiavo be šalmo, be šviesą atspindinčios liemenės ir be šviesų.