Linksmybės Panevėžio rajone baigėsi nužudymu: nuskandino upėje, nes neužčiuopė pulso

Panevėžio miesto apylinkės teisme laisvės atėmimo bausme už neatsargų gyvybės atėmimą nubausti sutuoktiniai 37 metų Valerijus Raskazovas ir 20-metė jo žmona Laura Raskazovienė.

Bylos duomenimis, praėjusių metų pavasarį Panevėžio rajone Butėnų kaime sodyboje kaltinamieji kartu su sodybos gyventojais Gražina ir Arminu Mazgeliais kartu su vartojo svaigiuosius gėrimus, praneša teismas.

Vėliau nutarę važiuoti, po mašinos ratais pamatė gulinčią sodybos šeimininkę Gražiną Mazgelienę.

Neužčiuopę pulso pamanė, kad ji mirusi, nuvežė ir įmetė į upę. Byloje surinkti įrodymai neginčijamai patvirtina, kad kaltinamieji V. Raskazovas ir L. Raskazovienė dėl neatsargumo atėmė gyvybę kitam žmogui.

Skiriant bausmes, teismas atsižvelgė į lengvinančią aplinkybę – kaltinamieji visiškai prisipažino dėl savo veiksmų ir gailėjosi bei sunkinančias aplinkybes – nusikaltimas įvykdytas veikiant bendrai, apsvaigus nuo alkoholio.

Teismas, įvertinęs visas šias aplinkybes, sutuoktinius Raskazovus pripažino kaltais ir skyrė vyrui laisvės atėmimą 3 metams, žmonai – 2 metams.

„Kaltinamasis tokio pobūdžio nusikaltimą padarė pirmą kartą, ankstesni teistumai išnykę, abu kaltinamieji yra nedirbantys, teisiami už apysunkio nusikaltimo padarymą, be to nukentėjusiems neatlyginta turtinė žala, tad teismas nutarė, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus laisvės atėmimo, o skiriant įpareigojimus“, – sakė teisėja Gražina Kazilionienė.

Sutuoktiniams Raskazovams paskirtų terminuotų laisvės atėmimo bausmių vykdymas teismo sprendimu atidėtas 2 metams, skiriant pareigas: pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, taip pat nevartoti alkoholio ir psichiką veikiančių medžiagų.

Iš kaltinamųjų solidariai priteista sumokėti nukentėjusiosios vyrui A. Mazgeliui 5251,60 Eur turtinei ir 4 000 Eur neturtinei žalai atlyginti , o dukrai – 4 000 Eur, atlyginti teismo išlaidas. Nuosprendį per 20 dienų nuo jo paskelbimo galima skųsti Panevėžio apygardos teismui.