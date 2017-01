Lietuvos muitinė: netikėčiausių radinių dešimtukas

Pernai muitininkams įkliuvo ne tik kontrabandinių cigarečių, narkotikų ar nelegalaus alkoholio, bet ir kur kas įdomesnių radinių. Muitinės departamentas atrinko dešimt įdomiausių 2016-aisiais sulaikytų „laimikių“, kuriuos bandyta slepiant arba kitais nelegaliais būdais įvežti į mūsų šalį.

10 vieta: afrikiečiams skirtas „Porshe Cayenne“

Klaipėdos muitininkai sulaikė dalimis išardytą automobilį „Porsche Cayenne“, kuris buvo slepiamas į Kamerūną ketintame išplukdyti konteineryje. Įtarimų sukėlė dokumentai, kuriuose deklaruota, jog mašinų dalys bus plukdomos į Kamerūną, o iš ten gabenamos į Čadą. Nepatikimai atrodė, kad autodalis į Afriką siuntė įmonė, užsiimanti statybos darbais. Įtardami, kad taip gali būti maskuojama prabangi, tačiau vogta mašina, muitininkai atidarė konteinerį ir po tvarkingai dokumentuose deklaruotomis automobilių dalimis rado į 34 dalis išardytą „Porsche Cayenne S“, kurio vertė siekia apie 60 tūkst. eurų.

9 vieta: Kambodžos gyvatės ir skorpionai

Vilniaus oro uoste muitininkai dviejų lietuvių lagaminuose aptiko iš Kambodžos atsivežtas lauktuves – užkonservuotas gyvates bei skorpionus. Tokiems suvenyrams gabenti būtini specialūs leidimai, kurių iš egzotiško krašto grįžę turistai neturėjo. Todėl pagal galiojančią tvarką, skaidraus stiklo buteliukus su gelsvu skysčiu, kuriame užkonservuota po nedidelę gyvatę bei skorpioną, muitininkai sulaikė ir šiuo metu eksponuoja Muitinės muziejuje.

8 vieta: dantų grąžtai iš Maskvos

Muitininkams įkliuvo iš Rusijos į Lietuvą atvykę argentiniečiai, kurie nesumokėję mokesčių ketino įvežti komercinį kiekį odontologinių reikmenų.

Peršvietę vyriškių krepšius, kompiuterio ekrane pareigūnai pastebėjo, kad viename jų yra daug smulkių vienodo dydžio prekių. Sulaukę, kol lagaminus nuo bagažo juostos pasiims jų savininkai, muitininkai paprašė jį atidaryti. Atvėrus lagaminą rasta įvairios nedeklaruotos odontologinės įrangos: beveik 500 vnt. odontologinių frezų, 14 vnt. dantims gydyti naudojamų grąžtų antgalių bei daugiau kaip 2 tūkst. vnt. stomatologinių gręžtuvų.

7 vieta: Švedijoje vogtas traktorius

Kelyje Mažeikiai–Plungė buvo sustabdytas vilkikas, kurio priekaboje buvo vežamas traktorius „John Deere“. Jį gabenęs lietuvis pareigūnus tikino traktorių vežantis į Latviją, tačiau jokių traktoriaus įsigijimo dokumentų pateikti negalėjo. Netrukus paaiškėjo, kad dalis „John Deere“ perdažyta, o lentelė su kėbulo numeriu suklastota.

Susisiekus su kolegomis iš Interpolo, muitininkai gavo žinią, kad šis maždaug 84 tūkst. eurų vertės traktorius buvo pavogtas Švedijoje.

6 vieta: baltarusiška „kokakola“

Muitinės pareigūnų akį patraukė vienos Lietuvos bendrovės importuota gaiviųjų gėrimų siunta. Pareigūnai įtarė, kad iš Baltarusijos įvežtas beveik 18 tonų „Bela Cola Classic“ krovinys galimai pažeidžia prekinio ženklo „Coca-Cola“ intelektinės nuosavybės teises. Susisiekę su šio prekinio ženklo atstovais muitininkai gavo patvirtinimą, kad baltarusiška „kokakola“ išties padirbta. Beveik 18 tūkstančių litrų neaiškios kilmės ir sudėties gėrimo bus sunaikinta.

5 vieta: pulkelis balandžių

Velykų rytą Medininkų kelio poste pareigūnams teko rūpintis pulkeliu paukščių. Automobiliu iš Baltarusijos atvykęs vyriškis bandė nuslėpti, kad neturėdamas veterinarinių leidimų bagažinėje gabeno 14 balandžių. Kol vyriškis tvarkėsi reikiamus dokumentus, balandžiai laikinai burkavo pas tame pačiame poste įsikūrusius kolegas iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.

4 vieta: ruso pistoletas

Panemunės kelio poste pareigūnams įkliuvo Rusijos pilietis, į Lietuvą slapta po viršutiniais rūbais bandęs įsinešti ginklą ir šovinių. Iš Kaliningrado srities Sovetsko (Tilžės) pėsčiomis per postą žygiavęs rusas sakėsi ilgai neužtruksiąs – tik pasiteirausiąs netoli esančiame vienos Lietuvos draudimo bendrovės filiale apie automobilio draudimo sąlygas. Tačiau mašinos draudimo reikalus vyriškiui teko atidėti, kai muitininkai po vyro viršutiniais rūbais aptiko dėklą su trauminiu pistoletu „Makarov“ (modelis MP-79-9TM) ir dėtuvę su aštuoniais šoviniais.

3 vieta: antikvariniai pinigai iš Ukrainos

Įprastinio pašto siuntų tikrinimo metu muitininkai atkreipė dėmesį į registruotą siuntinį, atkeliavusį į Lietuvą iš Ukrainos. Peršvietę rentgenu ir pasvėrę, pareigūnai nusprendė atidaryti įtartiną siuntinį ir jame rado knygą „Дом ужасов“. Joje siuntėjas buvo išpjovęs dalį puslapių ir į ertmę sudėjęs 68 antikvarines XVI amžiaus sidabro monetas, kurių vertė gali siekti daugiau kaip 13 tūkstančių eurų.

Preliminariais duomenimis, dalis monetų yra Žečpospolitos laikų. O kitos – Senovės Rusios monetos, vadintos „češuikomis“ (žvyneliais). Sidabrines monetas ir siaubo istorijų knygą muitininkai sulaikė. O literatūros mėgėjas, užuot skaitęs knygas, turėjo reikalų su teisėsauga.

2 vieta: vilkikas kaliningradiečiams skirtos mėsos

Kybartų muitininkai sulaikė vilkiką, kuriuo į Kaliningrado sritį mėginta neteisėtai įvežti didelį neaiškios kilmės mėsos krovinį. Į postą atvykęs rusas sakė, kad grįžta į Kaliningrado sritį be krovinio. Tačiau pareigūnams be kelionės leidimo pateikė ir pasą, kuriame gulėjo 200 eurų. Pasidomėjus, kam skirti šie pinigai, vairuotojas atvirai prisipažino, kad be jokių dokumentų gabena šaldytos mėsos krovinį ir mainais už pasiūlytus eurus pasiūlė muitininkams jo „nepastebėti“.

Nesitaikstantys su korupcija muitininkai ne tik detaliai patikrino vilkiko puspriekabę, bet ir iškvietė Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnus, kurie sulaikė vairuotoją ir netoliese lengvajame automobilyje lūkuriavusį kitą Rusijos pilietį, siejamą su šia mėsos kontrabanda. Dėl sąžiningo ir atsakingai pareigas atliekančio Kybartų muitininko 21 tonos neaiškios kilmės ir kokybės mėsos į Kaliningradą kontrabandininkams išvežti nepavyko.

1 vieta: aligatorių galvos iš JAV

Iš JAV į Lietuvą sugrįžęs lietuvis savo bagaže gabeno netikėtą turinį – keturias aligatorių galvas, kurios, iš pirmo žvilgsnio, buvo paruoštos dekoratyviniam naudojimui. Vyriškis muitininkams teigė roplių galvas įsigijęs vienoje parduotuvėje Majamyje ir ketinęs jas padovanoti draugams. Suvenyrai įspūdingi, bet įsigijimo dokumentų ir jų gabenimui reikalingų leidimų arba įrodymų, kad jie nėra reikalingi, vyras pateikti negalėjo, todėl muitininkams roplių galvas teko sulaikyti.