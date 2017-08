Leistiną greitį viršijęs krepšinio aistruolis net rašant protokolą stebėjo rungtynes per telefoną

Reidas prasidėjo kiek neįprastai – nuo eismo įvykio. Gumbinės gatvėje vienu metu buvo sustabdyti keli automobiliai. Po dokumentų patikrinimo automobilį „Ford“ vairavusi moteris prarado budrumą. Pradėjusi važiuoti ji nepastebėjo kiek anksčiau iš vietos pajudėjusio BMW ir kliudė keleivio dureles. Iš pradžių vairuotoja atrodė gerokai išsigandusi, bet atvykus moters sutuoktiniui, nurimo. Vairuotojai užsipildė eismo įvykio deklaracijas, praneša Šiaulių policija.

Iš karto po šio įvykio policininkai sustabdė vairuotoją, kuriam alkoholio matuoklis nustatė leistiną normą – 0,07 promilės. Leistinos normos penktadienio vakarą neviršijo dar 4 vairuotojai. Labiausiai pasisekė vyrui, kuriam matuoklis parodė 0,39 promilės. Lengvas girtumas fiksuojamas nuo 0,41 promilės.

Apie 19 valandą Pramonės ir Pabalių gatvių sankryžoje buvo sustabdytas dviratininkas. 37-erių vyras paaiškino važiavęs iš darbo ir netrukus vėl turėjęs ten grįžti. Nepaisant tokio įtempto grafiko, vyras rado laiko ir atsipalaiduoti. Alkoholio matuoklis nustatė lengvą girtumą (1,13 promilės), dviratininkas prisipažino vartojęs degtinės. Vyras seniau yra baustas už pasirodymą neblaiviam viešoje vietoje.

Per reidą užfiksuota gerokai per 20 greičio viršijimo atvejų. Tilžės gatvėje nuo viaduko 79 kilometrų per valandą greičiu važiavęs (leistinas greitis 50 kilometrų per valandą) vyras teigė skubėjęs žiūrėti Lietuvos krepšininkų dvikovos su lenkais. Kol pareigūnai pildė protokolą, vyrui rungtynes teko stebėti per mobiliojo ryšio telefoną.

Didžiausiu greičiu penktadienio vakarą skriejo Architektų gatvėje sustabdytas vairuotojas. Jis leistiną greitį viršijo 52 km/val.