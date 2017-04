Kraupus nužudymas Rožyne: įtariamieji jau turėjo planą

Brutali 26 metų panevėžiečio žmogžudystė buvo planuotas nusikaltimas: įtariamieji gal ir nenorėjo būtent tokio finalo –užmušti, tačiau ėjo „pasikalbėti“ pasiruošė lazdą. Vieno įtariamojo „reputacija“ yra pasiekusi ir Austrijos teisėsaugą.

Trečiadienį suimti du labai skirtingos patirties septyniolikmečiai ir dvidešimties metų įtariamasis. Vienas paauglys suimtas vos dešimčiai parų. Anot prokurorės Valdemaros Chodorcevičienės, šis paauglys anksčiau su teisėsauga neturėjo reikalų. Vienintelis iš trijų suimtų įtariamųjų.

O štai dar vienas bendraamžis – dar vienas septyniolikmetis, teisėsaugai gerai žinomas. Teistumo paauglys anksčiau išvengė tik dėl to, kad susitaikė su nukentėjusiuoju. Chuliganiškas nusikaltimas jau buvo įvykdytas, tiesa, ne toks žiaurus. Be to policijos pareigūnai dar viename šiuo metu atliekamame tyrime yra įrašė to paties paauglio vardą ir pavardę.

Vyriausias iš įtariamųjų teistas užsienyje

Pagal susitaikymą nuo baudžiamosios atsakomybės jau buvo atleistas dvidešimtmetis. Tačiau biografijoje yra įrašas ir apie teistumą. Jaunas vyras spėjo „pasižymėti“ Austrijoje. Jį teismas vienintelį leido suimti maksimaliam galimam terminui - trim mėnesiams.

Teisėsaugos pareigūnai jį buvo sulaikę už vagystę. Bylos tyrimas baigėsi, jaunas vyras stojo prieš teismą, kur jo atgaila patikėjo, be to, vagystė nebuvo stambi, tad jaunas vyras nuteistas lygtine bausme. Deja, Lietuvos ir Austrijos teismai nebendrina bausmių. Anot prokurorės, teistumas Austrijoje – tai dar viena dėmė svarstant bylą asmens charakteristikoje.

Prokurorė neslepia, kad teismo prašė visus įtariamuosius suimti ilgesniam laikui ir išgirdusi, kad nusikalstamą praeitį turintis paauglys suimtas vos mėnesiui, jau žinojo, kokių žingsnių imsis.

„Teismas nusprendė, kad vienas įtariamųjų septyniolikmečių suimtas mėnesiui. Prašiau dviejų. Teismo sprendimo neskųsiu, tačiau artėjant terminui į pabaigą kreipsiuosi į teismą dėl pratęsimo“, – DELFI sakė V. Chodorcevičienė.

Susitikimui pasiruošė lazdą

Pirminiais duomenimis policija buvo paskelbusi, kad 26 metų jaunas vyras mitinai uždaužytas lazdomis. Po sumušto ir ligoninėje gydomo aštuoniolikmečio bei sveiko likusio devyniolikmečio apklausų paaiškėjo, kad smūgiai suduoti viena lazda ir kumščiais. Pirminės apklausos metu devyniolikmetis dar tikino, kad jokio konflikto nebuvo, esą jie užpulti tiesiog vakarojantys miškelyje. Tačiau tiesą teko pasakyti – nužudytasis nebuvo atsitiktinė auka, jis su įtariamaisiais buvo pažįstamas. Vaikinai susitiko tikslingai – 26 metų nužudytasis pasikalbėti, įtariamieji atėjo jau pasiruošę išvanoti lazda. Pokalbis baigėsi nužudymu – bičiuliai, lydėję 26 metų vyrą, spruko gelbėdamiesi patys. Sugrįžę po kurio laiko draugą jie rado merdėjantį. Deja, jo gyvybės medikai nebegalėjo išgelbėti, daugybiniai smūgiai kumščiais, lazda, įtariama, net kojomis, buvo mirtini.

Įtariamiesiems pareikšti įtarimai dėl nužudymo iš chuliganiškų paskatų. Už tai gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos. Tiesa, nepilnamečiams taikomos gerokai švelnesnės bausmės.