Kone nuogas siautėjęs „Lexus“ vairuotojas: muša moteris ir didžiuojasi, kad sėdėjo

Prieš kelerius metus su Valerijumi K. vienoje sostinės pirtyje gimtadienį šventusi kompanija jį turbūt prisimena iki šiol. Situacija tipinė – gėrė, susibarė, susimušė. Jau anuomet Valerijus K. ne vienam paliko itin nemalonų įspūdį. Tatuiruotas vyras gyrėsi, kad jis „kietas“, kad penkerius metus sėdėjo kalėjime.

Vakarėliui įsisiūbavus Valerijus K., jau gerokai įkaušęs, užpuolė merginą, tad kiti svečiai jį išvarė lauk.

Vyrai ėmė konfliktuoti, kai Valerijus K. nerado savo daiktų, tad ėmė laidytis kaltinimais, kad jį apvogė. Šiaip ne taip suradę daiktus ir sudėję į maišelį vyrai visgi sugebėjo išprašyti Valerijų K. iš pirties ir tęsė linksmybes be jo. Netrukus visi ir pamiršo, kad žmogus išėjo grasindamas atkeršyti už blogą elgesį su juo.

Kai visi sumigo, Valerijus K. grįžo su trenksmu. Kaip prisiminė vakarėlio dalyviai, anksti ryte Valerijus K. į kambarį antrame pirties aukšte įsiveržė pusnuogis, rankose laikė medžio šaką, be to, rėkė, kad užmuš visus. Tada smogė arčiausia jo lovoje buvusiam vyrui. Tas ėmė gintis, o triukšmą išgirdę vyrai atbėgo iš pirmo aukšto ir bandė abu besigrumiančius išskirti.

Grumtynės baigėsi skaudžiai. Valerijus K. ir vienas bičiulį nuo jo gynusių vyrų nusirito laiptais į pirmą aukštą. Vyrams pavyko Valerijų K. įstumti į pirtį ir joje uždaryti. Tada iškvietė policiją.

Po tokių grumtynių draugo gynėjui dėl stuburo slankstelių lūžio teko ilgokai gydytis. O Valerijus K. buvo nuteistas už kūno sužalojimą.

„Taip“ ištarusiai sutuoktinei sulaužė nosį

Tai ne vienintelis atvejis, kai Valerijus K. paleido į darbą kumščius. Nuo jo kentėjo ir buvusi sutuoktinė. Teismui vyras pareiškė turėjęs rimtą priežastį sulaužyti žmonai nosį: ji buvusi neištikima.

Sumušta moteris, jau bylai pasiekus teismą, sakė, jam atleidusi už sulaužytą nosį. Be to, moteris teismą patikino, kad išties vyras trenkė į nosį po to, kai į jo klausimą, ar buvusi neištikima, ji atsakė „taip“. Be to, ji tyrėjus ir teismą tikino, kad po įvykio jie susitaikė, o matę įvykį ir policiją iškvietę liudininkai esą sutirštino spalvas.

Teismo slenksčius dėl šių dviejų įvykių vyras mynė tais pačiais metais. Jo pagyros, kad „kietas“ dėl teistumo nebuvo tuščios – išties iki šių įvykių jis atliko laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose. Tad jei ne moters atleidimas, Valerijus K. būtų vėl keliavęs už grotų. Tąkart teismas jam skyrė auklėjimą darbu: neatlygintinai išdirbti 10 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

Teismas nusprendė, kad vyras nėra tiek pavojingas visuomenei, kad jį reikėtų izoliuoti. Būdamas maždaug 33-jų Valerijus K. teisėsaugai atrodė žymiai pavojingesnis. Jo demonstruotas „kietumas“ pirtyje, jau būnant 40-ties, pagrįstas teistumu už turto prievartavimą ir ginklų bei šaudmenų grobimą. 2000-aisiais Vilniuje dar siautė gaujos, kurios pragyvenimui pelnėsi iš tokios veiklos.

Vėlesniais metais, teisėsaugos žiniomis, jis vis apie save primindavo kas keletą metų. 2010-ųjų birželio 27-iosios naktį žmonės neapsikentė įsilinksminusios kompanijos prie „Litexpo“ rūmų. Iškviesti pareigūnai rado automobilyje tris įtarimų sukėlusius vyrus. Visi trys buvo išrikiuoti prie automobilio. O automobiliu susidomėjęs kinologų šuo suuodė, kad po galine „Mitsubishi Colt“ sėdyne vyrai slėpė narkotikus. Ten juos paslėpė būtent Valerijus K. Vyras tyrėjus tikino, kad narkotikų gavęs dovanų ir jis neturėjęs tikslo jų parduoti ar kitaip platinti. Tuomet vyras dėstė, kad per Jonines prie „Litexpo“ rūmų vienas jaunuolis jį pavaišino „žole“, po to davė jam maišelį su „žole“, jei norės dar parūkyti.

Valerijus K. neišsisukinėjo, kad vartojo narkotikus. Esą tą pačią dieną maišelį įsidėjo į kišenę ir nešiojosi porą dienų. Iki pričiupo pareigūnai. Valerijus K. tikino išsigandęs, kai pareigūnai priėjo prie automobilio, todėl sėdėdamas bičiulio automobilyje, gale, maišelį pakišo po sėdyne. Ir tyrimo metu, ir teisme Valerijus K. atgailavo dėl savo poelgio.

Paskutinės nuodėmės, kurios pasiekė teismą, buvo labai kuklios. Vairuodamas tą patį „Lexus“, prie kurio vairo įkliuvo būdamas girtutėlis liepos 12 dieną, automobilį pastatė taip, kad atsirėmė į automobilį „Honda“. Toks įvykis buvo registruotas 2014-ųjų spalį.

Teisme dėl nežymios avarijos atsidūręs vyras tikino, kas jis nekaip negalėjo padaryti avarijos automobiliu „Lexus“, kuris priklauso jo žmonai (jau buvo vedęs kitą moterį, su smurtą patyrusia moterimi išsiskyrė), nes automobilyje įrengta parkavimo sistema ir su ja susieta galinio vaizdo kamera. Kaltės nepripažinęs vyras visgi teismo neįtikino visišku nekaltumu, nors tikino, kad apgadintos mašinos iš viso nematęs. Nors tyčinio pasišalinimo iš įvykio vietos versija ir atmesta,Valerijus K. gavo simbolinę 120 litų, t.y. 34 eurų dydžio baudą.

Po ilgokos tylos 2017-ųjų liepos 12-oji Valerijui K. ir tramdžiusiems pareigūnams įsimins ilgam. Įvykio liudininkai net sustojo pasižiūrėti, kas įvyko ir kodėl policija iš gana brangaus automobilio ištraukė kone nuogą vyrą.

DELFI primena, kad apie 19.45 val. Vilniaus policija gavo pranešimą apie įtartinai vairuojamą visureigį „Lexus“. Jis važiavo Kareivių gatve „Ozo“ gatvės link. Policijos pareigūnai netrukus surado automobilį ir jo vairuotoją.

Priėjęs prie vairuotojo pareigūnas pareikalavo išjungti variklį. Tik trumpikes dėvėjusio vyro reakcija buvo neadekvati. Jis griebė automobilyje buvusią ylą ir dujų balionėlį.

Pareigūnai panaudojo dujas, bet tai nepadėjo. Tada šovė į jį iš elektroimpulsinio prietaiso „Taser“. Bet vyras išsitraukė į jį susmigusius kontaktus su laidais ir bandė pabėgti - nubėgo į kitą gatvės pusę, nugriuvo, pašoko, bandė bėgti toliau, bet buvo iškart sučiuptas.

Automobilyje buvo surastas įtarimų sukėlęs maišelis, tačiau dar tiriama, ar jame nebuvo laikoma narkotinių medžiagų.

Po gana ilgų derybų vyrą pareigūnams pavyko įkalbėti pasitikrinti alkoholio matuokliu. Jam nustatytas 2,19 prom. girtumas.

Aršų vyrą pareigūnai nuvežė tikrinti kraujo į Priklausomybės ligų centrą. Čia Valerijus K. ėmė siautėti, tad medikai nusprendė palaukti, kol jis aprims.

Jam teks atsakyti ir už pasipriešinimą policijai, ir už tai, kad vairavo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai nustatytas girtumas viršija 1,50 prom. alkoholio.