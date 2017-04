Keturmečio nužudymu įtariamai monstrų porai - nauji kaltinimai

Ketvirtadienį teismo posėdyje G. Kontenis nedalyvavo.

„Suėmimo pagrindai neišnyko – G. Kontenis gali bėgti, slėptis, daryti naujus nusikaltimus. Buvo teistas, padarė naują itin sunkų nusikaltimą neišnyks teistumui“, – sakė G. Gataveckas.

Pasak jo, bylos ikiteisminis tyrimas dėl vaiko itin žiauraus nužudymo artėja pabaigos link. Tyrėjams belieka sulaukti DNR išvadų ir byla bus baigta. Planuojama, kad byla teismui bus perduota gegužę.

Beje, vyrui pateiktas ir dar vienas įtarimas.

„Jam pateiktas įtarimas dėl sistemingo smurto vaiko atžvilgiu. Kitas įtarimas liko tas pats – dėl vaiko nužudymo“, - teigė V. Gataveckas.

Teigiama, kad G. Kontenis prieš mažąjį Matuką smurtavo nuo 2016 metų rugsėjo. Nustatyta, kad iki tragiško įvykio mažasis Matas buvo mušamas mažiausiai tris dienas.

„G. Kontenis to neneigia. Priežastys buvo buitinės – tai kompiuterį numesdavo, tai gėlę numesdavo, nepaklusimas. Vaiko motinai taip pat pateiktas papildomas įtarimas dėl jos, kaip motinos piktnaudžiavimo motinos teisėmis. Be to, dėl sistemingo smurto prieš vaiką tiek fiziniu, tiek psichologiniu atžvilgiu. Toks buvo jų vaiko auklėjimas“, - teigė V. Gataveckas.

Abu įtariamieji neneigė, kad anksčiau vartojo narkotikus, tačiua neigė, kad narkotijus vartojo nusikaltimo dieną.

„Surinkta informacija rodo, kad G. Kontenis narkotikus vartojo dieną prieš įvykį“, - teigė V. Gataveckas.

Prokuroras teigė, kad nemažas vaidmuo nusikaltime teko ir motinai.

„Turimais duomenimis, motina vaiką stumdydavo, suduodavo, vaiką vadino žeminančiais, įžeidžiančiais epitetais“, - teigė prokuroras. Teigiama, kad moteris to neneigia, tačiau kategoriškai neigia sudavusi sūnui bent vieną smūgį.

„Apklausų buvo daug, paaiškėjo nemažai detalių, tačiau esminių naujų detalių nėra. Kiekvienas stengiasi sušvelninti savo padėtį ir verčia kaltę vienas kitam“, - teigė V. Gataveckas.

Lieka už grotų

Kauno apylinkės teismas praneša, kad trijų mėnesių laikotarpiui pratęsė suėmimą keturmečio berniuko nužudymu įtariamam G. Konteniui.

Suėmimo pratęsimo klausimą spręsdamas teismas atsižvelgė į tai, kad įtariamasis anksčiau yra teistas, teistumas nėra išnykęs, įtariamas padaręs nesunkų (sistemingai mušdamas mažametį sukėlė daugkartinį fizinį skausmą) ir labai sunkų nusikaltimą (itin žiauriai nužudė bejėgiškos būklės mažametį). Be to, minėtus nusikaltimus padarė bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu. Jis yra sistemingai baustas administracine tvarka.

"Vertinant tokį įtariamojo elgesį, galima teigti, kad jis yra pavojingas visuomenei ir būdamas laisvėje vėl gali nusikalsti”, - suėmimo pratęsimo motyvus aiškino teisėjas Aurelijus Rauckis.

Teismas taip pat atsižvelgė į galimai G. Kontenio įvykdyto nusikaltimo pobūdį bei už tai gresiančią bausmę – laisvės atėmimą iki gyvos galvos.

"Pagrįstai manytina, kad įtariamasis gali daryti naujus nusikaltimus, gali bėgti (slėptis) nuo pareigūnų”, - sakė teisėjas.

Buvo apsvaigę

Nustatyta, kad G. Kontenis vartojo narkotikus, kurių sudėtyje yra metamfetamino, marichuanos ir amfetamino. Monikos K. tyrimo rezultatai parodė, kad ji vartojo metamfetaminą.

Iki šiol įtariamųjų pozicijos dėl vaidmenų žiauraus nusikaltimo metu nepasiekeitė - motina neigia, kad mušė savo sūnų, G. Kontenis teigia priešingai.

135

Būtent tiek smūgių paliktų žymių suskaičiavo ekspertai ant mažojo Matuko kūnelio. Net patyrusiems prokurorams tai kone žiaurumo rekordas.

„Sunkiai įsivaizduojamas dalykas į tokio dydžio kūnelį“, - DELFI teigė prokuroras Vytautas Gataveckas.

Beje, 135 smūgiai negalutinis skaičius – ekspertai konstatavo, kad suduota mažiausiai 135 smūgiai.

10 smūgių teko ir į galvytę, o kiekvienas iš šių smūgių galėjo būti mirtinas. G. Kontenis neneigia, kad mušė vaiką ir trenkė jam į galvą. Tačiau vyras nurodo, kad tą patį darė ir jo motina. Tokiu atveju atsakomybė dėl nužudymo krenta ant abiejų įtariamųjų pečių.

Dėl G. Kontenio daug klausymų nekyla – jis kaltę pripažįsta. Tačiau po to, kai įtariamieji davė parodymus bute, kuriame įvyko nusikaltimas, daug klausimų kilo dėl motinos vaidmens.

Ši neneigia apstumdžiusi sūnų, tačiau kategoriškai nepripažįsta jam sudavusi. Tačiau panašu, kad prokurorai nėra linkę tikėti motina.

„Iš to, ką dabar turime, atrodo, kad vaiką mušė ir mama“, - teigė V. Gataveckas.

Įtariamųjų parodymai įvykio vietoje išsiskyrė, tad ketvirtadienio akistatos metu bus siekiama į visus klausimus galutinai atsakyti. Po akistatos numatyta ir dar viena Monikos K. apklausa.

Egzekucija

Kaip buvo skelbta, sausio 24-osios rytą poros neregėtą įsiūtį sukėlė tai, kad vaikas neištarė skaičių pavadinimų.

Pasak įtariamųjų, tai buvo tiesiog eilinis rytas namuose. Atsikėlus ryte Matukas mokinosi tarti skaičių pavadinimus.

G. Kontenis neslepia, kad vaiką mušė. Kauno klinikų medikai iškart pasakė, kad mušant vaiką buvo naudojami ne tik kumščiai, bet ir kiti daiktai. G. Kontenis pripažino, kad kankindamas vaiką naudojo diržą ir net telefono pakrovėją. Tada 27 metų vyrui dingsta atmintis.

„G. Kontenis sako, kad kai kurių epizodų neprisimena“, - DELFI teigė prokuroas Vytautas Gataveckas.

Vyras vaiką talžė ir vonioje - po smūgio vaikas griūdamas atbulas trenkėsi galvyte į radiatorių. Tada vaiko būklė ėmė sparčiai blogėti, o motina tuo metu ramiausiai paliko G. Kontenį su leisgyviu sūneliu miegoti.

Grįžus motinai pora jau pradėjo nerimauti, kad Matukas jaučiasi vis prasčiau. Jam iš ausyčių ir nosies ėmė piltis kraujas, vaikas ėmė vemti.

Monika K. išskubėjo į vaistinę. Čia ji prašė vaistų nuo galvos traumos, tačiau tokių negavo, o kai kurie vaistininkai liepė nedelsiant kviesti medikus. Galiausiai jau leisgyviui vaikui ji parnešė paprasčiausių vaistų nuo skausmo.

Deja, tuo metu vaiko būklė buvo jau tokia prasta, kad vaistų jis nesugebėjo praryti. Akivaizdu, kad pora iki pat paskutinės minutės vengė kviesti medikus ir stengėsi, kad apie nusikaltimą niekas nesužinotų. Galiausiai medikai iškviesti, kai vaikutis jau nebekvėpavo.