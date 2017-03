Kėdainiuose sraigtasparniu ieškomas dingęs ukrainietis

Šaltinių duomenimis, vyras po darbo vykusių išgertuvių metu susipyko su savo kolegomis, kilo muštynės. Jo kolegos teigia nežinantys kur ir kaip vyras prapuolė. Pareigūnai juos apklausia, veža į vietas, kuriose, kaip jie teigia, vyrą matė paskutinį kartą. Vyro dingimo aplinkybės labai mįslingos.

Po darbo – „atsipūst“

„Po darbo vykome į Keleriškes atsipūst. Kaip jis dirgo nežinau. Vartojome alkoholį, įvyko muštynės. Jis išėjo su draugu. Draugas atsirado, o jis dingo. Na, jo nėra, kas čia žino kur jis prapuolė“, – „Rinkos aikštei“ patvirtino vienas išgertuvėse dalyvavusių vyriškių.

Nuvežė į vietą

Pareigūnai vyriškius apklausė, keli jų buvo nuvežti į vietas, kur esą vyrą matė paskutinį kartą. Įtarimai kol kas niekam nepareikšti.

Intensyvias paieškas pareigūnai pradėjo dar vakar vakare. Keleriškų kaimą ir apylinkes šukavo mažiausiai penki policijos ekipažai. Paieška vyko ir naktį.

Paieška tęsiama ir šiandien, pasitelktas ir pasieniečių sraigtasparnis.

Antradienį virš Kėdainių pakilo pasieniečių sraigtasparnis, kuriuo ieškoma dingusio ukrainiečio. Taip pat rajoną šukuoja gausios policijos pareigūnų pajėgos. Pirminiais duomenimis, ieškomas jau trečią parą dingęs Ukrainos pilietis, kuris dirbo vienoje iš rajono įmonių. Šaltinių duomenimis, vyras po darbo vykusių išgertuvių metu susipyko su savo kolegomis, kilo muštynės. Jo kolegos teigia nežinantys kur ir kaip vyras prapuolė. Pareigūnai juos apklausia, veža į vietas, kuriose, kaip jie teigia, vyrą matė paskutinį kartą. Vyro dingimo aplinkybės labai mįslingos.

Po darbo – „atsipūst“

„Po darbo vykome į Keleriškes atsipūst. Kaip jis dirgo nežinau. Vartojome alkoholį, įvyko muštynės. Jis išėjo su draugu. Draugas atsirado, o jis dingo. Na, jo nėra, kas čia žino kur jis prapuolė“, – „Rinkos aikštei“ patvirtino vienas išgertuvėse dalyvavusių vyriškių.

Nuvežė į vietą

Pareigūnai vyriškius apklausė, keli jų buvo nuvežti į vietas, kur esą vyrą matė paskutinį kartą. Įtarimai kol kas niekam nepareikšti.

Intensyvias paieškas pareigūnai pradėjo dar vakar vakare. Keleriškų kaimą ir apylinkes šukavo mažiausiai penki policijos ekipažai. Paieška vyko ir naktį.

Paieška tęsiama ir šiandien, pasitelktas ir pasieniečių sraigtasparnis.

Paieškos plečiamos

„Rinkos aikštei“ pavyko sužinoti, jog plečiamas ir paieškos laukas.

„Šukuojami“ aplinkiniai kaimai, Kėdainių miestas. Pareigūnai tikrina apleistus pastatus, fermas. Žvalgomi ir rajono miškai, pamiškės, upių pakrantės. Kol kas paieškos neduoda jokių rezultatų. Viliamasi, jog vyrą pavyks rasti gyvą.

Papildyta 14 val.

Kovo 11 dieną, apie 23 val. po išgertuvių dingo Oleksandr Kozhemiako, gimęs 1980 metais, tuo metu gyvenęs Kėdainių rajono Keleriškių kaime ir nuo to laiko daugiau jokių ryšių nėra.

Vyriškio požymiai: apie 165 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesių trumpų plaukų, viršugalvis šiek tiek praplikęs, ant dešinio skruosto turėjo iškilusį apgamą. Vilkėjo juoda odine striuke, juodomis sportinėmis kelnėmis, juodais sportiniais batais.

Visus, žinančius apie šio vyriškio buvimo vietą, turinčių duomenų apie jį, prašome pranešti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiajai tyrėjai Vilmai Vyšniauskienei, A. Mickevičiaus g. 25, 71 kabinetas, telefonu (8 655) 65 225. Dėkojame Jums už suteiktą informaciją.- See more at: http://rinkosaikste.lt/naujienos/aktualijos/kdainiuose-sraigtasparniu-iekomas-dings-ukrainietis#sthash.8C4XHkzt.dpuf