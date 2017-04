Kaunu 118 km/h greičiu lėkęs vairuotojas pasiteisino: skubu į darbą

Praėjusią savaitę Kauno apskrities Kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos pareigūnai pričiupo 54 greičio pedalą per daug numynusius smarkuolius.

Kauno apskr. policija praneša kad 9 vairuotojai viršijo nustatytą greitį nuo 10 iki 20 km/val., 19 – nuo 20 iki 30 km/val., 12 – nuo 30 iki 40 km/val., 11 – nuo 40 iki 50 km/val., 3 – daugiau nei 50 km/val.

Balandžio 15 d. apie 10.15 val. Kaune, Europos pr., vyras (gim. 1995 m.) automobiliu „VW Golf“ važiavo 118 km/h greičiu, kuomet maksimalus leistinas greitis šiame kelyje yra 60 km/h. Vairuotojas gailėdamasis teigė, kad skubėjo į darbą.

Balandžio 15 d. apie 11.10 val. Kauno r., kelyje Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 8 km, vyras (gim. 1978 m.) automobiliu „VW Passat“ važiavo 148 km/h greičiu. Vairuotojas viršijo maksimalų šioje kelio atkarpoje leistiną greitį – 90 km/h.

Taip pat tikrintas ir transporto priemonių vairuotojų blaivumas. Iš viso išaiškinti 3 neblaivūs vairuotojai, jiems nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Be to, išaiškinta 13 neblaivių dviračių vairuotojų. Balandžio 11 d. apie 19.20 val. Kauno r., kelyje Kaunas-Zapyškis-Šakiai 16 km, vyras (gim. 1956 m.) būdamas neblaivus vairavo dviratį. Vyras, kuriam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (2,16 prom.) teigė gėręs alaus.

Praėjusią savaitę pareigūnai užfiksavo 5 pėsčiųjų eismo dalyvių padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Pavojingo ir chuliganiško vairavimo pažeidimas užfiksuoti taip pat 5. Be to. pareigūnai nustatė 4 asmenis, vairavusius transporto priemonės, tačiau neturinčius teisės to daryti.

Primename, kad tokios bei panašios eismo saugumo užtikrinimo priemonės bus vykdomos ir toliau.

Kauno apskrityje šiais metais jau žuvo 9 eismo dalyviai (pernai iki balandžio mėnesio pabaigos žuvo 7), dar 240 buvo sužaloti (pernai – 192).

Kauno apskrities policija ragina vairuotojus laikytis Kelių eismo taisyklių, būti drausmingiems kelyje bei linki saugaus kelio! Tik kartu rūpindamiesi savo ir kitų saugumu laimingai pasieksime kiekvienos kelionės tikslą.