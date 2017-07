Kauno darželio-lopšelio „Bitutė“ skandalas tęsiasi: auklytė įtariama vaikui sugirdžiusi psichotropinių vaistų

Skandalas nuaidėjo praėjusių metų rudenį, kai į Kauno klinikų vaikų Skubios pagalbos skyrių atgabentas vangus ir mieguistas dvejų metų vaikas.

Berniuko mama iškart įtarė auklėtojas arba jų padėjėją (auklytę), nors apie moterų darbą su vaikais visi tėvai atsiliepė tik teigiamai. Visgi berniuko mama tikino, kad vaikas apnuodytas būtent darželyje.

Tyrimo metu atliktas milžiniškas darbas. Gausybė ekspertizių jau nuo pat pirmų dienų rodė tai, kad vaikas apsvaigintas psichotropiniais vaistais.

Iškart atlikus kratą rezultatas buvo šokiruojantis – dvi darželio auklėtojos ir viena jų padėjėja turėjo receptinių vaistų, kurių sudėtyje yra psichotropinių medžiagų. Jie suaugusiesiems skiriami kaip raminamieji, o vaikų sveikatai ir gyvybei tokie vaistai gali sukelti didžiulį pavojų.

Darbas su Kauno klinikų medikais, medicinos ekspertų išvados ir kiti svarūs įrodymai metė šešėlį ant vienos moters – auklėtojos padėjėjos.

„Moteris kategoriškai neigia davusi vaikui vaistų. Tačiau surinkus pakankamai duomenų ji įtariama nežymiu mažamečio sveikatos sutrikdymu ir mažamečio lenkimu vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas“, – DELFI sakė prokurorė Renata Oželienė.

Darželio darbuotojos nuo pat tyrimo pradžios neigė, kad į Kauno klinikas patekęs vangus ir mieguistas vaikas galėjo apsinuodyti pavojingomis medžiagomis darželyje. Be to, per pirmas apklausas sutikusios savo pasakojimą patvirtinti ir pasitikrinti poligrafu, trys darželio darbuotojos netrukus nuomonę pakeitė – specialiosiomis liudytojomis apklaustos moterys tyrėjams pranešė, kad persigalvojo ir to nebedarys.

Priversti, net ir pasirašius sutikimą, pasitikrinti poligrafu neįmanoma.

Tyrėjams teko imtis įvairių teisinių priemonių. Tyrime nemenka pagalba buvo tai, kad teismo medicinos ekspertai, išanalizavę moterų sveikatos kortelių įrašus, pateikė išvadą, kad vienai auklėtojų ir auklėtojos padėjėjai reikia atlikti išsamią psichiatrinę, psichologinę ekspertizę.

Apie tyrimo eigą prokurorė smulkiai pasakoti negalėjo, nes tai – ikiteisminio tyrimo medžiaga. Tačiau neslepia, kad darbas atliktas nepaprastai didelis.

„Labai daug tiriant padėjo Kauno klinikų Vaikų ligų skyriaus medikai. Su jų pagalba mes atkūrėme įvykio situaciją. Tiesa, tai – tik ikiteisminio tyrimo duomenys, dėl kaltės turės pasisakyti teismas. Įtariamoji kaltės nepripažino. Net ir susipažinusi su pranešimu apie įtarimus, auklėtojos padėjėja kategoriškai kaltę neigia ir nepripažino inkriminuotų faktinių įvykio aplinkybių“, – atskleidė prokurorė.

Tyrėjų dar laukia nemažai darbo, planuojama ekspertizė, ji, tikimasi, bus paskutinė, ir bylą pagaliau pavyks išnarplioti.

Labai sunkiu nusikaltimu, už kurį gresia iki dešimties metų laisvės atėmimo bausmė, įtariama moteris nėra suimta.

Prokurorė sako, kad į teismą dėl suėmimo kreiptis neketinama. Be to, byloje apklausti darželio auklėtinių tėvai ir pedagogai apie įtariamąją atsiliepia tik teigiamai. Apklausti tėvai teigė, kad jie nejaučia jokios grėsmės mažyliams, o darželyje jais gerai rūpinamasi.

Teisiškai užfiksuotas toks įvykis yra vienintelis, nors dar viena moteris, kurios vaikas jau senokai nelanko „Bitutės“ darželio-lopšelio, buvo užsiminusi apie panašų atvejį. Tačiau tai liko tik žodiniu pasakymu, mat tuomet moteris nesikreipė į medikus ir nebuvo patikrinta vaiko sveikatos būklė, mama vaiką tiesiog atsiėmė iš šio darželio.

DELFI primena, kad praėjusių metų spalio 26 dieną į Kauno klinikas atvežtas dvejų metų berniukas. Kilo įtarimų, kad vaiko būklę sukėlė psichotropiniai vaistai. Šlapime rasti benzodiazepinų pėdsakai, tad apie įtarimus medikai pranešė policijai.

Netrukus į lopšelį-darželį atvyko policija ir atliko kratą, kurios rezultatas „nebuvo bevaisis“. Net trys pedagogės turėjo vaistų, kuriais galėjo apsinuodyti vaikas. Tad kilo klausimas, kas yra kaltas dėl vaiko būklės. Per apklausas pedagogės ir berniuko mama kėlė skirtingas versijas: mamos įtarimai krito ant darželio darbuotojų, darbuotojai kaltę neigę ir pasakojo, kad berniukas sirguliavo, tad pati mama galėjo jam kažko sugirdyti.

Po kilusio skandalo darželio-lopšelio vadovai nė vienos pedagogės neatleido. Tiesa, rankines vadovai dėl visa ko liepė užrakinti ir nebesinešti į grupes.

Pagal iškeltą bylą, tas, kas padėjo nepilnamečiui įsigyti, vertė, lenkė ar kitaip jį pratino ne gydymo tikslais vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.