Kaunietis buvo labai atsargus, bet kriminalistai protingesni – rado ir kokainą, ir ginklus

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (ONTV) pareigūnai, kuruojami Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus prokurorų, bei padedant Lietuvos kriminalinės policijos biuro kriminalistams, su įkalčiais sulaikė Kauno r. gyventoją, įtariant jį neteisėtu narkotinių bei psichotropinių medžiagų platinimu dideliais kiekiais.

Kelerius pastaruosius metus Kauno apskr. VPK KP ONTV pareigūnus pasiekdavo pavieniai signalai, jog vieno iš kriminalinio pasaulio atstovų artimas giminaitis R. Š. (gimęs 1964 m.) gali būti susijęs su tarptautine narkotikų kontrabanda – į Lietuvą atgabenami dideli kiekiai aukštos koncentracijos narkotinių medžiagų, kurie vėliau atskiedžiami ir mažesniais kiekiais parduodami žemesnėms platinimo grandims.

R. Š., policijai žinomas nuo 1981 m., buvo itin atsargus. Atsižvelgiant į tai, pareigūnai tyrimą organizavo tokiu būdu, kad vyras būtų užkluptas nusikalstamos veiklos metu.

Pradėjus ikiteisminį tyrimą, š. m. kovo 5 d. vyras buvo sulaikytas vairuojant prabangų „Mercedes Benz 550“ modelio automobilį. Transporto priemonės viduje aptiktas paslėptas polietileninis paketas su daugiau kaip kilogramu galimai narkotinės medžiagos – kokaino.

Tuo pačiu metu atlikta krata ir įtariamojo gyvenamojoje vietoje Kauno r., Domeikavos kaime. Šios kratos metu surasta kaukė, svarstyklės, fasavimui skirti polietileniniai maišeliai bei dar vienas pilnas maišelis, kuriame buvo apie 300 g, kaip įtariama, kokaino. Taip pat rasta ir 20 000 eurų įvairiomis kupiūromis. Pareigūnų atidumas vykdant kratą ir ieškant galimų nusikalstamos veiklos įrodymų, padėjo rasti nuorodą į kitą vyro naudotą adresą Kauno mieste.

Kauno apylinkės teismui sankcionavus kratą, viename iš Kaune, M. Sederavičiaus g., esančių butų aptiktas visas šaudmenų arsenalas. Be dviejų galimai kovinių šaunamųjų ginklų su pilnomis dėtuvėmis po 8 šovinius, dar 57 šaudmenys aptikti išslapstyti atskirose pirštinėse. Be to, rasta dar apie pusė kilogramo sintetinių miltelių, kaip įtariama psichotropinės medžiagos. Viso tyrimo metu paimto galimai kokaino vertė rinkoje gali viršyti 100 tūkstančių eurų, praneša Kauno apskrities policija.

Vyrui ir galimai jo bendrininkei D. B. (gimusiai 1972 m.) Kauno apygardos teismas skyrė griežčiausias kardomąsias priemonės – suėmimus.

Ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 3 d., kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai. Už šią nusikalstamą veiką gresia laisvės atėmimas nuo dešimties iki penkiolikos metų.