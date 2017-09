Liepos 11 dieną buvo gautas pranešimas, kad Kaunakiemio gatvėje panaudojus prievartą į mikroautobusą buvo įsodintas 1988 metais gimęs kaunietis, ėjęs link savo automobilio, ir išvežtas nežinoma kryptimi. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto laisvės atėmimo. Kitos dienos rytą kaunietį asmenys paleido, tačiau toliau reikalavo didelės sumos pinigų.

Ketvirtadienį Kauno Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai atliko sėkmingas sulaikymo operacijas Kauno mieste ir rajone, kurių metu sulaikyti keturi vyrai, organizavę ir vykdę šią nusikalstamą veiką.

Laisvės alėjoje buvo sulaikyti du anksčiau ne kartą už įvairias nusikalstamas veikas teisti Kaune gyvenantys vyrai, gimę 1984 ir 1988 metais. Maždaug tuo pačiu metu Kaune, Šauklių gatvėje, sulaikytas dar vienas Kaune gyvenantis vyras, gimęs 1974 metais, kuris teistas kitose Europos Sąjungos šalyse. Dar po valandos įvykusio sulaikymo metu Kauno rajone, Garliavoje, prie savo gyvenamosios vietos, sulaikytas paskutinis įtariamasis – anksčiau kartą teistas 1967 metais gimęs vyras.

Sulaikytiesiems asmenims pareikšti įtarimai dėl neteisėto laisvės atėmimo, turto prievartavimo, vagystės, neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis. Artimiausiu metu tyrimą organizuojantis prokuroras kreipsis į teismą dėl kardomosios priemonės skyrimo. Vyrams gresia laisvės atėmimas iki dešimties metų.

