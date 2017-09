Kaip įtariama, kauniečiai E. J., R. G., M. Š. ir Š. P. 2017 m. liepos 11 d. prie Kaune esančios automobilių plovyklos, panaudodami fizinį smurtą, įstūmė kaunietį verslininką į automobilį „Ford Transit“, surakino jam rankas ir, pavežę kiek tolėliau, persodino jį į kitą automobilį, kuriame uždėjo ant akių kepurę ir iki paryčių vežiojo po Kauno apylinkes. Įtariama, kad šie vyriškiai vertė nukentėjusįjį pervesti 52 bitkoinus (104 tūkst. eurų), tačiau kai jiems nepavyko gauti prisijungimo duomenų, pareikalavo jiems pervesti 300 tūkst. eurų. Jie, kaip įtariama, grasino nukentėjusiajam išdurti akis, ant kuolo pasmeigti vaikus ar sunaikinti turtą – sudeginti automobilį. Susiję straipsniai: Kaune BMW vairuotojas leidžiamą greitį viršijo net 85 km/h Įtariama, kad minėti vyriškiai iš nukentėjusiojo pagrobė kuprinę, kurioje buvo mobiliojo ryšio telefonas, kompiuteris, grynųjų pinigų, įvairių dokumentų ir mokėjimo kortelių. Be to, pasisavino 10 tūkst. eurų vertės rankinį laikrodį, panašiai kainuojančią auksinę apyrankę. Padaryta žala siekia beveik 27 tūkst. eurų. Kitos dienos rytą kaunietį asmenys paleido, tačiau toliau reikalavo didelės sumos pinigų. Rugpjūčio 31 d., ketvirtadienį, Kauno Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai atliko sėkmingas sulaikymo operacijas Kauno mieste ir rajone, kurių metu sulaikyti keturi vyrai, organizavę ir vykdę šią nusikalstamą veiką. Laisvės alėjoje buvo sulaikyti du anksčiau ne kartą už įvairias nusikalstamas veikas teisti Kaune gyvenantys vyrai, gimę 1984 ir 1988 metais. Maždaug tuo pačiu metu Kaune, Šauklių gatvėje, sulaikytas dar vienas Kaune gyvenantis vyras, gimęs 1974 metais, kuris teistas kitose Europos Sąjungos šalyse. Dar po valandos įvykusio sulaikymo metu Kauno rajone, Garliavoje, prie savo gyvenamosios vietos, sulaikytas paskutinis įtariamasis – anksčiau kartą teistas 1967 metais gimęs vyras, pranešė Kauno apskrities policija. Sulaikytiesiems asmenims pareikšti įtarimai dėl neteisėto laisvės atėmimo, turto prievartavimo, vagystės, neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis. Penktadienį prokuratūra kreipėsi į teismą dėl sulaikytųjų suėmimo. Teismas, atsižvelgdamas, kad E. J., R. G. ir M. Š. anksčiau yra teisti, kai kurie turi ryšių užsienyje, todėl gali bėgti arba slėptis, skyrė vieno mėnesio suėmimo laikotarpį. Š. P. skirtas trumpesnis – 15 parų suėmimo terminas, nes buvo atsižvelgta į jam pateiktų įtarimų apimtį, šiuo metu turimus ikiteisminio tyrimo rezultatus ir tai, kad šis įtariamasis turi šeimą, darbą ir pastovią gyvenamąją vietą. Dėl minėtų priežasčių suėmimo terminas skirtas trumpesnis nei prašė prokurorė, praneša Kauno apylinkės teismas. Šias nutartis per 20 dienų galima skųsti Kauno apygardos teismui. Vyrams gresia laisvės atėmimas iki dešimties metų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.