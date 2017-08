Ankstų trečiadienio rytą Kauno Panerių gatvėje kelių policja surengė reidą, kurio metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas išaiškinti neblaiviems vairuotojams. Dvi valandas trukusioje patikroje viršyto leistino blaivumo atvejų nustatyta nebuvo, tačiau įkliuvo nemažai teisės vairuoti neturinčių piliečių.

Dantų pasta ir skalavimo skystis

Panerių gatvės pabaigoje, ties įvažiavimu į greitkelį išsirikiavo keli policjos ekipažai, kurie stabė ir tikrino didžiąją dalį automobilių vairuotojų.

0,07 promilės įpūtęs Mindaugas labai nustebo. Anot vyro, alkoholio jis nevartojo nei vaikar, nei šiandien. Pareigūnai sako, kad tokią situaciją galėjo sukelti neseniai valyti dantys arba skalavimo skystis. Pasak jų, nepraėjus 15 minučių po burnos higienos gali likti alkoholio likučių.

Kiti atvejai kai buvo nustatytas girtumas taip pat neviršyjo leistinos normos bent 2 metų stažą turintiems vairuotojas. Didžiausias užfiksuotas girmtumas – 0,25 promilės. Iš viso nustatyti trys vairuotojai, kurie neviršyjo leistinos ribos.

Už vairo be teisės vairuoti

Dukros automobilį vairavęs vyresnio amžiaus kaunietis, teisę vairuotojau seniai. Vyras su savimi neturėjo jokių dokumentų, todėl teko skambinti dukrai.

Pasak pareigūnės Agnės važiuoti be teisių toks pat grubus pažeidimas kai ir vairavimas išgėrus.

Pareigūnė sako, kad už vairavimą be teisių gresia bauda nuo 300 iki 450 eurų. Be to metus laiko yra draudžiama laikyti praktikos egzaminą, o jei vairuotojo pažymėjimas yra atimtas – suma padidėja nuo 450 iki 550 eurų.

Į statybų objektą važiavęs dirbti vyriškis pareigūnams įkliuvo visai netikėtai – kirto ištisinę liniją. Susistabdžius vairuotoją paaiškėjo ta pati situacija – vyras neturi teisės vairuoti.

Iš pradžių vyriškis aiškino, kad vairuotojo pažymėjimą per skubėjimą paliko namuose, tačiau ne ilgai trukus prisipažino, kad tokio niekada ir neturėjo.