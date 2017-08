Įspūdingas reidas Vilniuje: 22 „prisiskraidė“, o BMW vairuotojas iškart ėmė pardavinėti automobilį

Vilniaus kelių policijos valdybos pareigūnai pasirinko Geležinio Vilko gatvę, T. Narbuto gatvę ir Savanorių prospektą.

Geležinio Vilko gatvėje, kur leistinas greitis 60 kilometrų per valandą, greičio mėgėjai pasipylė, lyg iš gausybės rago. BMW link policijos atlėkė 103 kilometrų per valandą greičiu, automobilio „Toyota“ vairuotojas spūstelėjo iki 99 kilometrų per valandą greičio, „Mercedes-Benz“ – 114, taksi vairuotojas taip pat pateko į greičiausiųjų sąrašą, lėkęs 103 kilometrų per valandą greičiu, dar vienas BMW spūstelėjo iki 101.

Nakties rekordininku tapo vairuotojas, skriejęs 122 kilometrų per valandą greičiu.

Ne visi vairuotojai po tokio pasivažinėjimo sulaikė apmaudą, kad teks mokėti baudą ir dar atsisveikinti su vairuotojo pažymėjimu.

Kiek vėliau, M. Daukšos gatvėje pareigūnai tikrino, ar visi į gatves išvažiavę vairuotojai turi tvarkingus dokumentus ir važinėja blaivūs. Įkliuvo vairuotojo pažymėjimo nė neturintis 1999 metais gimęs jaunuolis, vairavęs BMW. Iš pradžių jaunuolis ėmė piktintis, kad sulaukė fotografų dėmesio ir slapstėsi bičiulių automobilyje. Tačiau po kelių minučių persigalvojo ir pats atėjęs prie fotografų papasakojo savo planą, kaip parduoti BMW.

„Fotografuokite, ir nuotraukas atsiųskite, dėsiu į internetą, – jau draugiškai ėmęs elgtis dėstė jaunuolis. – Parduosiu BMW. Gal reikia? Tik už pusantro tūkstančio eurų“.

Vaikinas iškart pirkėjo nesurado, tačiau tikino, kad šio automobilio tikrai nebevairuos. Be to, reikės sumokėti baudą, tad už parduotą BMW automobilį turėtų ir pinigų baudai.

Vaikinas be vairuotojo pažymėjimo įkliuvo jau antrą kartą. Jis sakė, kad jau lankė kursus vairuotojo pažymėjimui gauti, tačiau dabar įkliuvęs turės atidėti mokslus.