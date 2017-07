Iš itin brangaus „McLaren“ po avarijos liko nuodėgulių krūva

Avarija įvyko Heywoodo kaimo ribose, apie 18.30 val. Westbury kelyje. Juo važiuojantis automobilis „McLaren 570S“ prarado kontrolę, ėmė suktis, nuslydo nuo kelio, trenkėsi į greta jo stovintį mūrinį namą ir užsidegė. Po smūgio virto dalis mūrinės sienos, tiesa.com dalijasi BBC paskelbta informacija.

Mašinos viduje buvę žmonės spėjo išlipti iš degančio automobilio. Jie atsipirko nedideliais sužeidimais.

Tuo tarpu iš automobilio neliko nieko – užgesinus liepsnas nuodėgulių krūvoje buvo matyti tik oranžinės spalvos kėbulo fragmentai, ratas, kelios kitos detalės.

Kol kas neaišku, kokiu greičiu iki smūgio važiavo šis automobilis, kainuojantis apie 150 tūkst. svarų sterlingų. 563 arklio galių, 3,8 litro varikliu varoma mašina iki 100 km/h gali įsibėgėti vos per 3,2 sekundės.

Į visus klausimus atsakys tyrimas.

Avarijos vieta vos per 15 kilometrų nutolusi nuo Batho – aukštuomenės pamėgto kurorto Somerseto grafystėje. Jame nuo seno atostogauja itin pasiturintys britai, tad vasaros sezono metu mieste ir jo apylinkėse apstu turtuolių su prabangiais savo automobiliais.

#McLaren #570S goes from INR 1.20 crore masterpiece to a piece of scrap in one wrong decision:https://t.co/sbOxOC9WWn pic.twitter.com/TU8jniwILz

— Suvil Susvirkar (@SuvilSusvirkar) July 3, 2017